Аятолах Хаменей към САЩ: Иран няма да се даде на врага

3 януари 2026, 16:12
Източник: БТА

В ърховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей, заяви днес, очевидно отговаряйки на предупреждението на президента на САЩ Доналд Тръмп за американска намеса, че Иран "няма да се даде на врага", предаде Ройтерс.

"С волята и милостта на Аллах ще поставим врага на колене", обяви аятолахът.

Тръмп предупреди в понеделник, че ако Иран "продължава да убива" мирни протестиращи, САЩ "ще се притекат на помощ".

По отношение на исканията на демонстрантите, организирали шествия заради влошаващата се икономическа ситуация в страната, върховният лидер заяви, че те са "справедливи", предаде Франс прес. В същото време обаче Хаменей посочи, че "бунтовниците" трябва да бъдат "поставени на мястото им".

"Властите в страната признават това, президентът и други високопоставени служители работят за разрешаването на този проблем", отбеляза аятолахът, визирайки тежкото икономическо положение.

"Търговците протестират срещу тази ситуация и това е напълно оправдано. Водим диалог с протестиращите, но е безсмислено да водим диалог с бунтовниците. Те трябва да бъдат поставени на мястото им", заключи върховният лидер, цитиран от АФП.

Иран Аятолах Али Хаменей Доналд Тръмп Американска намеса Протести Икономическа криза Бунтовници Върховен лидер Политическо напрежение Отпор
