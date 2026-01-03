Любопитно

Шокираща поява на Мики Рурк в Лос Анджелис

Холивудската звезда е заплашен да бъде изселен от дома си заради неплатен наем

3 януари 2026, 11:24
Шокираща поява на Мики Рурк в Лос Анджелис
Източник: Getty Images

М ики Рурк изглежда неузнаваем по време на рядко излизане на Нова година. Актьорът  беше забелязан да излиза от дома си в Лос Анджелис в четвъртък — само дни след като стана известно, че е заплашен от евентуално изселване, съобщава The New York Post.

Рурк, на 73 години, отвори входната врата, за да вземе няколко доставки на храна.

Бившият боксьор се появи с обръсната глава на снимките. Той носеше пуловер на многоцветни ивици, лилави спортни панталони и бели чорапи.
Също така имаше мъниста с кръст и шал на точки около шията си.

По-рано тази седмица The Post съобщи, че Рурк е заплашен от изселване от дома си в Лос Анджелис, след като е натрупал почти 60 000 долара неплатен наем. Според съдебни документи, „лошото момче“ на Холивуд е получил тридневно предизвестие да плати наема си или да напусне до 18 декември, след като не е успял да покрие сметките си.

Наемът на Рурк се е увеличил до 7000 долара на месец и той дължал 59 100 долара, когато е издадено предизвестието, според документите. Предизвестието е поставено на имота на актьора и изпратено по пощата, когато „не е намерено лице на подходяща възраст или разум“ в дома. Домът е описан като испанско бунгало с три спални и две и половина бани, „добре обновен“ и построен през 1926 г.

Рурк проби в Холивуд през 1980-те с роли във филмите „Heaven’s Gate“, „Body Heat“ и „Diner“. След като спечели признание с главни роли в „9½ седмици“, „Angel Heart“, „Barfly“ и „The Pope of Greenwich Village“, той се оттегли от актьорската кариера в началото на 90-те, за да стане професионален боксьор.

Рурк се върна на големия екран като остарял боец във филма от 2008 г. „The Wrestler“, който му донесе номинация за „Златен глобус“ и Оскар.

Източник: The New York Post    
Мики Рурк неузнаваем изселване неплатен наем холивудски актьор бивш боксьор Лос Анджелис филм Кечистът финансови проблеми рядко появяване
