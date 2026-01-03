България

Почина великият Димитър Пенев

До последните си дни той оставаше неразривно свързан с любимия си ЦСКА

Обновена преди 9 минути / 3 януари 2026, 12:53
Почина великият Димитър Пенев
Димитър Пенев   
Източник: ЕПА/БГНЕС

О тиде си легендарният Димитър Пенев! Великият треньор е издъхнал на 3-ти януари преди обяд. 

На 12 юли Стратега от Мировяне навърши 80 години

До последните си дни той оставаше неразривно свързан с любимия си ЦСКА, като следеше с особен интерес и развитието на проекта за новия стадион „Българска армия“, отбелязва спортният сайт Gong.bg.

Димитър Пенев завинаги ще заеме специално място в историята на българския футбол. Под негово ръководство националният отбор постигна най-значимия си успех – легендарното четвърто място на световното първенство в САЩ през 1994 г. и спечелените бронзови медали. „Стратега“ изведе България и на Европейското първенство в Англия през 1996-а година, затвърждавайки статута си на една от най-влиятелните фигури в родния футбол.

В знак на признание за приноса си, Пенев бе избран за Треньор №1 на ХХ в. в българския футбол, отличие, което обобщава мащаба на наследството му и мястото му сред най-големите имена в спорта у нас.

Легендата на европейския футбол - Христо Стоичков, написа трогателни думи по адрес на бившия си треньор Димитър Пенев. Двамата имат общи периоди в ЦСКА и в националния отбор на България. Те постигат и незабравимото четвърто място на Мондиала през 1994 г. в САЩ. 

„Великан! Най-великият! Патриархът на футбола ни! Човекът, който ни направи четвърти в света! Човекът, който изгради десетки от нас като личности и спортисти! Почивай в мир, Старши! Никога няма да бъдеш забравен“, написа Стоичков в социалните мрежи в минутите след анонса на трагичната новина. 

Бившият капитан на националния отбор на България – Стилиян Петров, си спомни за легендарният Димитър Пенев. Един от последните големи футболисти на страната разказа за моментите под ръководството на Стратега от Мировяне и как той се е превърнал в „солидната опора зад невероятното пътуване на много“ от футболистите. 

„Почивай в мир, тренер

С непоколебимата си вяра, напътствията и рядката си способност да виждаш потенциал, Димитър Пенев се превърна в солидната опора зад невероятното пътуване на много от нас по пътя към това да станем лидери и футболисти от най-висока класа.

Чрез своята харизма ти ни научи, че вярата в другите може да предизвика изключителни трансформации. Ти създаде среда, в която увереността винаги процъфтяваше. Много от нас постигнаха впечатляващо развитие и отлични успехи в България и по света, вдъхновявайки не само нас, но и цялата нация. 

Благодарим ти, тренер, за дълбокото и трайно влияние върху българския футбол“, написа Стенли в социалните мрежи.

Спортният журналист Камен Алипиев почете Димитър Пенев с думите „Димитър Душков Пенев е легенда! Светъл образ, бохем, добър човек“ в социалната мрежа Фейсбук.

Източник: БГНЕС    
Димитър Пенев български футбол треньор на XX век Световно първенство 1994 ЦСКА Христо Стоичков национален отбор футболна легенда кончина Стилиян Петров
Последвайте ни
Дърво падна върху кола и уби жена на Витоша

Дърво падна върху кола и уби жена на Витоша

Почина великият Димитър Пенев

Почина великият Димитър Пенев

От шофьор на автобус до президент - кой е Николас Мадуро

От шофьор на автобус до президент - кой е Николас Мадуро

Доналд Тръмп потвърди: Николас Мадуро е заловен и изведен от Венецуела

Доналд Тръмп потвърди: Николас Мадуро е заловен и изведен от Венецуела

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Red Bull разкри окончателния дизайн на чудовището с 1200 „коня“ RB17

Red Bull разкри окончателния дизайн на чудовището с 1200 „коня“ RB17

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

Виц на деня

- Между скандал с жена или с тигър, какво бихте избрали? – Сибирски или бенгалски?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил въздушни удари по цели във венецуелската столица Каракас, включително военни бази. Най-малко седем експлозии отекнаха днес в столицата на Венецуела, над която ниско са прелетели самолети. Хора масово са наизлезли в паника от домовете си на улиците.

МВнР с предупреждение към българите във Венецуела

България Преди 1 час

С оглед гарантиране сигурността на сънародниците ни в страната, МВнР активира специален кризисен телефон

„Не стойте на открито, потърсете сигурен подслон“, съветва ГДПБЗН

„Не стойте на открито, потърсете сигурен подслон“, съветва ГДПБЗН

България Преди 2 часа

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) публикуваха съвети към гражданите във връзка с предупреждението за силен вятър

Мишел дьо Нострадам

Какви са предсказанията на Нострадамус за 2026 г.

Любопитно Преди 3 часа

Двойно повече пожари през новогодишната нощ – опасност в дома

Двойно повече пожари през новогодишната нощ – опасност в дома

България Преди 3 часа

Един от най-сериозните проблеми през зимата остава неправилното използване на електрически уреди

ГКПП „Илинден - Ексохи“

Граничен кошмар с Гърция: стачка отново блокира всички пунктове

България Преди 3 часа

Николас Мадуро

Николас Мадуро обяви извънредно положение след атаките над Каракас

Свят Преди 3 часа

Според кабинета на Мадуро е атакувана не само столицата Венецуела, но и районите на Миранда, Арагуа и Гайра

Дим се издига над Каракас, Венецуела

Война във Венецуела! Доналд Тръмп е наредил удари по Каракас

Свят Преди 4 часа

Над венецуелската столица ниско са прелетели самолети, съобщават световните агенции

Снимката е илюстративна

Инфекционист предупреждава - грип H3N2 се разпространява бързо

България Преди 4 часа

„По никакъв начин не можем да го определим точно като „супергрип“, защото той не протича по-тежко. Тук говорим за по-лесно предаваем вирус“, категоричен е д-р Вълков

Снимката е илюстративна

„Не излизайте от вкъщи“, призова кметът на Враца

България Преди 5 часа

Във Враца вече няколко часа духа ураганен вятър. Тази нощ поривите надхвърлиха 120 км/ч. и причиниха сериозни щети

Внимание, шофьори! Заледени пътища и ремонти по основните магистрали

Внимание, шофьори! Заледени пътища и ремонти по основните магистрали

България Преди 5 часа

Ограничена е видимостта поради мъгла в областите Монтана и Враца

Томи Лий Джоунс с дъщеря си Виктория

Семейството на Томи Лий Джоунс с първи думи след смъртта на дъщеря му

Свят Преди 6 часа

Какво се случва с тялото ни, ако спрем алкохола за месец

Какво се случва с тялото ни, ако спрем алкохола за месец

Любопитно Преди 6 часа

Всеки празничен сезон, след късните нощи, партита и чашки (да не говорим за разходите за барове) много хора изцяло се отказват от алкохол за месец януари

Има ли смисъл да купуваме скъпа техника за бъдещето

Има ли смисъл да купуваме скъпа техника за бъдещето

Технологии Преди 6 часа

Много хора предпочитат да купят по-скъп лаптоп или смартфон с по-мощен хардуер, защото смятат, че така си гарантират по-дългата му пълноценна работа и ще е по-евтино вместо да купуват по-често

Хаос в Хамбург: Десетки камиони блокирани на заледен мост

Хаос в Хамбург: Десетки камиони блокирани на заледен мост

Свят Преди 6 часа

Един камион започна да се плъзга и в крайна сметка се застана напречно на платното и го блокира

Какъв празник е днес - светци, традиции и гадания за времето

Какъв празник е днес - светци, традиции и гадания за времето

България Преди 6 часа

Православната църква почита Св. Малахия и Св. Гордий , а Католическата - името Исус

Жълт код в половин България: Къде дебнат поледици и силен вятър днес

Жълт код в половин България: Къде дебнат поледици и силен вятър днес

България Преди 7 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Всичко от днес

От мрежата

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Годината започва с усещане за пролет

sinoptik.bg
1

800 души скочиха в Северно море на Нова година

sinoptik.bg

Честит рожден ден на edna легенда: "Смелото сърце" Мел Гибсън на 70!

Edna.bg

Филип Буков захвърли всички дрехи!

Edna.bg

Джери Перейра помогнал за още един трансфер на ЦСКА

Gong.bg

Левски: Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници

Gong.bg

Отиде си легендата на българския футбол Димитър Пенев

Nova.bg

САЩ нанесоха удари по Венецуела, заловиха и екстрадираха Мадуро (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg