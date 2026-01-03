Почина великият Димитър Пенев

О тиде си легендарният Димитър Пенев! Великият треньор е издъхнал на 3-ти януари преди обяд.

На 12 юли Стратега от Мировяне навърши 80 години.

До последните си дни той оставаше неразривно свързан с любимия си ЦСКА, като следеше с особен интерес и развитието на проекта за новия стадион „Българска армия“, отбелязва спортният сайт Gong.bg.

Димитър Пенев завинаги ще заеме специално място в историята на българския футбол. Под негово ръководство националният отбор постигна най-значимия си успех – легендарното четвърто място на световното първенство в САЩ през 1994 г. и спечелените бронзови медали. „Стратега“ изведе България и на Европейското първенство в Англия през 1996-а година, затвърждавайки статута си на една от най-влиятелните фигури в родния футбол.

В знак на признание за приноса си, Пенев бе избран за Треньор №1 на ХХ в. в българския футбол, отличие, което обобщава мащаба на наследството му и мястото му сред най-големите имена в спорта у нас.

Легендата на европейския футбол - Христо Стоичков, написа трогателни думи по адрес на бившия си треньор Димитър Пенев. Двамата имат общи периоди в ЦСКА и в националния отбор на България. Те постигат и незабравимото четвърто място на Мондиала през 1994 г. в САЩ.

„Великан! Най-великият! Патриархът на футбола ни! Човекът, който ни направи четвърти в света! Човекът, който изгради десетки от нас като личности и спортисти! Почивай в мир, Старши! Никога няма да бъдеш забравен“, написа Стоичков в социалните мрежи в минутите след анонса на трагичната новина.

Бившият капитан на националния отбор на България – Стилиян Петров, си спомни за легендарният Димитър Пенев. Един от последните големи футболисти на страната разказа за моментите под ръководството на Стратега от Мировяне и как той се е превърнал в „солидната опора зад невероятното пътуване на много“ от футболистите.

„Почивай в мир, тренер

С непоколебимата си вяра, напътствията и рядката си способност да виждаш потенциал, Димитър Пенев се превърна в солидната опора зад невероятното пътуване на много от нас по пътя към това да станем лидери и футболисти от най-висока класа.

Чрез своята харизма ти ни научи, че вярата в другите може да предизвика изключителни трансформации. Ти създаде среда, в която увереността винаги процъфтяваше. Много от нас постигнаха впечатляващо развитие и отлични успехи в България и по света, вдъхновявайки не само нас, но и цялата нация.

Благодарим ти, тренер, за дълбокото и трайно влияние върху българския футбол“, написа Стенли в социалните мрежи.

Спортният журналист Камен Алипиев почете Димитър Пенев с думите „Димитър Душков Пенев е легенда! Светъл образ, бохем, добър човек“ в социалната мрежа Фейсбук.