Поклонението пред Димитър Пенев ще бъде в понеделник

То ще със стои от 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“

3 януари 2026, 17:41
Източник: БГНЕС

П оклонението пред великия Димитър Пенев ще се състои на 5 януари (понеделник) от 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, съобщиха от ЦСКА.

Почина великият Димитър Пенев

Най-големият български треньор и легендарен футболист почина днес на 80-годишна възраст.

"Още днес (3 януари) след 20:00 ч. пред централния вход на ст. „Българска армия“ ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

Поклон пред светлата му памет!

Ще те помним вечно, Пена!", написаха от ЦСКА. 

