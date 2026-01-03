Д-р Димов от НЗОК разяснява: Какви са правата ни при лечение в болница

К акви са правата ни, когато сме на лечение в болница? Темата коментира д-р Димитър Димов, експерт от Дирекция „Методология на медицинските и денталните дейности” към НЗОК, в рубриката „Твоите здравни права” в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

За хоспитализиране е необходимо медицинско направление №7, което се издава или от личен лекар, или от лекар специалист.

Необходимо е да носите личната карта. Препоръчително е и да имате документи, свързани с историята на заболяването.

Ако се наложи да влезете по спешност, от болницата, в която ви преглеждат, издават съответното направление.

След изписване от болница имате право на два контролни прегледа в рамките на един месец.

При изписване или известен период след това се издава епикриза.

Докато сте в болнично заведение, не може да ви бъдат изписани лекарства за редовна терапия от друго място. По време на престоя в болницата, от самото здравно заведение трябва да осигурят нужната терапия.

Всички необходими изследвания са включени в цената на клиничната пътека. Болницата не може да кара пациента да извършва изследвания, които са включени в клиничната пътека и които са необходими за неговото лечение.

Ако става дума за оперативна интервенция, консултацията с анестезиолог е включена с клиничната пътека.

Избор на лекар и избор на екип се прави само по желание на пациента. Специална наредба регламентира каква да бъде цената при такава услуга.

Жалба може да се подаде към районната НЗОК, към Изпълнителна агенция „Медицински надзор”, както и към Министерството на здравеопазването. Жалбата трябва да е писмена, да е описан добре проблема и да има нужната документация.