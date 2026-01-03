България

Бурята блокира трамваи в София: Линии 10 и 15 не се движат

Причината е паднало дърво върху контактната мрежа

3 януари 2026, 14:49
Източник: iStock/Guliver Images

Т рамваите по линия 10 и 15 не се движат заради паднало дърво върху контактната мрежа в района на „Семинарията“. Трамваите се движат до площад „Журналист“, предаде Агенция „Фокус“.

Малко по-рано по същата линия стана и инцидент между лек автомобил и трамвай, съобщават в социалните мрежи. 

Подадени са 45 сигнала за паднали дървета и клони и 15 сигнала за паднали или разместени строителни огради. Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и на Столичната пожарна работят по разчистването и обезопасяването на засегнатите участъци. Това съобщи по-рано днес кметът Васил Терзиев.

До момента екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са реагирали на десет сигнала. По сигналите работят и екипи на столичната пожарна.

Източник: Агенция "Фокус"    
паднало дърво трамваи контактна мрежа инцидент сигнали аварийна помощ пожарна Васил Терзиев София транспорт
Бурята блокира трамваи в София: Линии 10 и 15 не се движат

