Кога ще отшуми Ел Ниньо, виновникът за обилните снеговалежи и по-високите температури

О чаква се Ел Ниньо да продължи няколко месеца, като има 73 процента вероятност явлението да отшуми между април и юни, предаде Ройтерс, позовавайки се на Центъра за климатични прогнози (CPC) към американското Национално управление по изследване на океаните и атмосферата (NOAA).

El Nino conditions set to continue for several months https://t.co/2qQ80rypy7 pic.twitter.com/gkvXNQXmA1 — Reuters (@Reuters) January 11, 2024

Ел Ниньо представлява естествено затопляне на повърхностните води в източната част на Тихия океан, което причинява климатични крайности по целия свят.

Явлението може да предизвика горски пожари, тропически циклони и продължителни суши и оказва влияние върху пазарите, особено върху развиващите се, които са най-изложени на колебания в цените на храните и енергията.

Цените на основните хранителни продукти в Бразилия например започнаха да се увеличават след спада в селскостопанската продукция, за който се обвинява Ел Ниньо.

Timor-Leste faces an imminent and severe drought due to El Niño.@UNReliefChief has allocated $2.08M from @UNCERF to kick-start the response, scale up #anticipatoryaction before the drought and to help people already in need.#InvestInHumanity pic.twitter.com/fE5ep7T3Gy — CERF - The UN's emergency fund (@UNCERF) January 9, 2024

Еквадор въведе нормиране на енергията заради сушата, причинена от явлението.

Ел Ниньо често предизвиква по-топли и влажни зими, които могат да доведат до обилни снеговалежи и прекъсвания на електрозахранването.

През последните 10 години в САЩ се наблюдава увеличение с 20 процента на прекъсванията на електрозахранването през зимните месеци с активен Ел Ниньо.

По-рано японската Метеорологична служба каза, че има 40 процента вероятност явлението да продължи до края на пролетта в Северното полукълбо.

The #ElNino event continues in the Tropical Pacific, and some climate models suggest it is currently at or near its peak. Meanwhile, the positive Indian Ocean Dipole (IOD) event is steadily weakening and expected to continue easing in the coming weeks. pic.twitter.com/DG8kPFwWp0 — Eric T (@EctTan) January 9, 2024

Преди броени дни учени потвърдиха, че 2023 г. е била най-горещата в света. Според експертите наред с предизвиканото от човека изменение на климата, миналата година температурите са били повишени и от метеорологичното явление Ел Ниньо.