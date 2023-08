Кофеинът: Как може да ни се отрази дългосрочно?

Н ивата на кофеин в кръвта ви могат да повлияят на количеството телесни мазнини. Повишаването на мазнини в организма може да доведе до развитие на диабет тип 2 и сърдечно-съдови заболявания.

Това сочат резултати от скорошно проучване, което използва генетични маркери, за да установи връзката между нивата на кофеин и риска от диабет тип 2.

Изследователският екип, от Каролинският институт в Швеция посочва, че безкалорийните кофеинови напитки могат да бъдат изследвани като потенциално средство за намаляването на нивата на телесните мазнини.

Кои хора не трябва да пият кафе

„Генетично предвидените по-високи плазмени концентрации на кофеин са свързани с по-нисък индекс на телесна маса“, пишат изследователите.

"Освен това по-високи плазмени концентрации на кофеин са свързани с по-нисък риск от диабет тип 2", смятат учените.

Проучването включва генетични бази данни, събрани от 10 000 души. Проучването се фокусира върху скоростта, с която се разгражда кофеинът.

