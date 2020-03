Книгите, които да прочетем през март

В ремето започва да се затопля, пролетта е вече на прага, но това не означава, че трябва да забравим за уютните моменти с книга в ръка.

Четенето на книги може да бъде еднакво приятно както у дома, така и някъде навън – в парка, в някое кафе или на някоя пейка в кварталната градинка.

Предложенията за книги, които ще ви дадем този месец, са едно литературно олицетворение на жените – нежни, но и силни, благосклонни, но и категорични, красиви, но и интелигентни.

„Малки богове” – Тери Пратчет

Човек в живота си би трябвало да прочета поне една книга на един от най-четените автори на 20-ти и 21-ви век – Тери Пратчет.

Умението на Пратчет да представя общовалидни човешки проблеми през призмата на хумора.

Качество, което малко писатели притежават.

„Малки богове” е един от романите, част от поредицата на Пратчет „Светът на диска”. „Малки богове” предизвиква у читателя нуждата да размишлява върху религията, нейните позитивни и негативни страни, както и илюзорния свят, който създава тя у своите последователи.

„Приказки за размисъл” – Хорхе Букай

Понякога имаме нужда просто от една обикновена почивка. Сами, на място без други хора. Просто някъде, където да се отърсим от всички мисли, и да избягаме поне за малко от ежедневието.

Същото е и с книгите.

„Приказки за размисъл” е една от тези книги, които ще ви дадат нужната почивка. Ще ви накарат да се усмихнете, да се върнете назад в детството, спомняйки си за приказките с поучителни развръзки.

Всеки има нужда от такива книги, за да не забравя, че в живота най-хубавите неща са по-прости, отколкото предполагаме.

„Моята кратка история” – Стивън Хокинг

Прозорец към личния космос на Стивън Хокинг…

Автобиографията на великия учен, която е публикувана само 5 години преди смъртта му, най-сетне се появи и на българския пазар.

„Моята кратка история” е по-различни от всички останали книги на британския космолог, защото открехва завесата към интимния свят на Стивън Хокинг – такъв, какъвто не сме го виждали до този момент.

„Моята кратка история” е подходяща за всеки, който се вдъхновява от човешките истории – искрени, неподправени и общовалидни.

Темата за миграцията, бежанците и лицата, търсещи убежище отново стана водеща и в българските новини. По този повод ви предлагаме и три книги, които са свързани с тази проблематика:

"Бежанци пред дверите на Европа" - Зигмунд Бауман

From the US to Turkey, Brazil to Europe, no other issue gets people as worked up these days as the threat of immigration—real or imagined. Time to read (or re-read) Bauman’s “Strangers at Our Door” to make better sense of it. pic.twitter.com/eZJ9Ma2lW1