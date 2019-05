К акто изглежда научната фантастика малко по малко се превръща в нашата нова реалност.

Китайски учени провеждат опити с Дълбока мозъчна стимулация (ДМС) срещу зависимост от наркотици.

Операцията се състои от продупчване на черепа на пациента на две места и поставяне на електроди, които могат да бъдат стимулирани чрез дистанционно.

Тази технология вече е използвана за заболявания като болестта на Паркинсон, но революционното е, че Китай се опитва да я въведе в борбата със зависимостите.

Първият опит е проведен в Болница Руйджин към Университета „Джао Тон“ в Шанхай

и е насочен към лекуване на пристрастяване към метамфетамин.

По данни на Американския национален здравен институт до момента в света са регистрирани само осем опита за лекуване на пристрастяване с ДМС, шест от които в Китай.

Първият пациент е известен като Ян

Той започва да използва метамфетамин през 2011 г. след раждането на сина си и изгубва около 150 000 долара в хазартни залози под въздействието на наркотици.

След като изгубва семейството си – развежда се със съпругата си и почти не вижда сина си, той се подлага на рехабилитации, но без успех.

Защо пристрастяването е разстройство на обществото

„Имам слаба воля“, признава си Ян.

Това го кара да се съгласи д-р Ли Дианю да продупчи черепа му и да постави малки електроди в предната част на мозъка, отговорна за пристрастяването.

Няколко часа след първата операция Ян е подложен на втора, при която в гръдния му кош са поставени батерии.

Цялата процедура звучи твърде напредничава и доста нереалистична, но както става ясно е осъществена под една или друга форма вече осем пъти.

