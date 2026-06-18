Любопитно

НАСА следи астероид с размерите на самолет, който ще прелети близо до Земята утре

Космическата скала е с приблизителен диаметър между 30 и 68 метра

18 юни 2026, 11:10
НАСА следи астероид с размерите на самолет, който ще прелети близо до Земята утре
Източник: Istock

А мериканската космическа агенция НАСА наблюдава астероид с размерите на самолет, който се очаква да премине покрай Земята на 18 юни със скорост от около 14 100 километра в час.

НАСА следи обект, обозначен като 2003 LN6, който според данни на Лабораторията за реактивно движение (JPL) на агенцията ще премине в близост до Земята в четвъртък на разстояние от около 880 000 мили (приблизително 1,4 милиона километра).

Космическата скала е с приблизителен диаметър между 98 и 223 фута (около 30 до 68 метра) и е класифицирана като астероид с размерите на малък самолет.

Източник: iStock/Getty images
  • Къде се намира астероидът в момента

Астероидът 2003 LN6 в момента се намира в съзвездието Лира, на приблизително 1 481 400,6 километра от Земята към момента на публикуване. Според изчисленията, неговите координати са право изкачване 18h 27m 16s и деклинация +44° 39′ 01″. Очаква се той да премине най-близката си точка в 01:11 UTC, достигайки максимална височина от 77,5° над хоризонта.

НАСА: Астероид с "размерите на сграда" се приближава до Земята

  • Има ли риск за Земята

Посланикът на НАСА Тони Райс, експерт по информационна сигурност и специалист по данни, заяви пред Newsweek, че близките преминавания на астероиди край Земята са изключително често явление. Само през юни са регистрирани няколко подобни прелитания, обекти, обозначени като 2026 LS1 и 2026 LX, са преминали на разстояние под една лунна дистанция, а 2026 LB, на около 3,7 лунни разстояния.

Според данни на НАСА, малки астероиди с размер до около 30 фута навлизат в земната атмосфера приблизително веднъж на 10 години. Подобни събития обикновено водят до ярка огнена топка и силен звуков удар, като понякога могат да счупят прозорци, но рядко причиняват сериозни щети.

По-големи астероиди с размер над 500 фута могат да причинят разрушения в мащаб на градове или региони в зависимост от мястото на удара, но такива обекти падат на Земята приблизително веднъж на 20 000 години, посочва НАСА.

Астероиди, способни да причинят глобална катастрофа, са с размер над 3 000 фута и статистически удрят Земята приблизително веднъж на 700 000 години.

Центърът за изследване на обекти, близки до Земята (CNEOS) към НАСА следи обекти, намиращи се в радиус до 30 милиона мили, като особено внимателно наблюдава тези в рамките на около 5 милиона мили. Агенцията също така разработва методи за отклоняване на потенциално опасни космически тела.

Източник: iStock
  • Може ли да се направи нещо при заплаха от астероид

През 2022 г. мисията DART на НАСА умишлено се сблъска с астероида Диморфос и успешно промени неговата орбита, съкращавайки я с 33 минути. Макар Диморфос да не представляваше заплаха за Земята, експериментът доказа, че отклоняването на астероиди е възможна стратегия за планетарна защита.

НАСА в момента разработва и мисията NEO Surveyor, космическа обсерватория, която се очаква да бъде изстреляна през 2027 г. и която ще има за цел да открива потенциално опасни астероиди и комети по-рано и с по-висока точност.

Според Тони Райс учените могат да предсказват траекториите на близкоземните астероиди с много висока прецизност.

„Астрономи от целия свят предоставят наблюдения, които се използват за изчисляване на траекторията“, каза той.

  • Какво представлява астероидът?

Астероидът е сравнително малко, неактивно скалисто небесно тяло, което обикаля около Слънцето по собствена орбита. Астероидите се различават от кометите главно по своя състав, тъй като им липсват характерните за кометите ледени обвивки, които образуват опашка при приближаване до Слънцето. Повечето от тези обекти са остатъци от формирането на Слънчевата система, натрупали се в ранен етап от нейната еволюция.

По-голямата част от астероидите в Слънчевата система се намират в т.нар. „Астероиден пояс“, разположен между орбитите на планетите Марс и Юпитер. Те варират значително по размер – от малки скали с диаметър едва няколко метра до огромни тела като планетата джудже Церера, чийто диаметър достига близо 950 километра. По своя състав астероидите се класифицират основно в три типа: въглеродни (C-тип), които са тъмни и богати на органични съединения; силикатни (S-тип), съставени предимно от каменни материали; и метални (M-тип), съдържащи предимно желязо и никел.

Историята на откриването на астероидите започва в началото на XIX век. През 1801 година италианският астроном Джузепе Пиаци открива Церера, което поставя началото на системните наблюдения в тази област. С развитието на технологиите броят на известните астероиди нараства експоненциално, като съвременните телескопи позволяват проследяването на стотици хиляди от тези тела.

Научното значение на астероидите е огромно, тъй като те носят информация за химическия състав и условията, съществували по време на зараждането на планетите преди около 4,6 милиарда години. В съвременната епоха те са обект на повишено внимание и поради потенциалния риск от сблъсък със Земята. Астероиди, чиито орбити се пресичат с земната, се класифицират като „близки до Земята обекти“ (NEO). Астрономическите общности по света активно работят по системи за ранно предупреждение и проекти за отклоняване на потенциално опасни астероиди, за да се гарантира планетарната сигурност.Освен като заплаха, астероидите се разглеждат и като ресурс. Поради наличието на благородни метали и други суровини на тяхната повърхност, концепцията за добив на полезни изкопаеми в Космоса постепенно се превръща от научна фантастика в сфера на технологични изследвания. Космически мисии като „OSIRIS-REx“ и „Hayabusa2“ успешно достигнаха до такива обекти, събраха проби от повърхността им и ги доставиха на Земята за детайлен лабораторен анализ, отваряйки нова страница в разбирането ни за произхода на живота и ресурсите в Космоса.

Източник: Newsweek     
NASA астероид космос Земя 2003 LN6 астрономия планетарна защита DART близоземни обекти космически изследвания
Последвайте ни

По темата

Хванаха шофьор с фалшива книжка, поръчал я по интернет

Хванаха шофьор с фалшива книжка, поръчал я по интернет

Възрастта е само цифра: Как 40-годишните играчи превзеха Световното първенство

Възрастта е само цифра: Как 40-годишните играчи превзеха Световното първенство

Издирват 17-годишна българка, изчезнала в Никозия

Издирват 17-годишна българка, изчезнала в Никозия

НАСА следи астероид с размерите на самолет, който ще прелети близо до Земята утре

НАСА следи астероид с размерите на самолет, който ще прелети близо до Земята утре

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Porsche освежи Taycan с един куп нови технологии и виртуална трансмисия

Porsche освежи Taycan с един куп нови технологии и виртуална трансмисия

carmarket.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 1 ден
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 1 ден
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 1 ден
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Надпреварата за НЛО: Русия и Китай прибрали свалени обекти и се опитват да ги копират

Свят Преди 9 минути

Един от най-важните изводи от третия транш досиета за НЛО, публикувани на 12 юни, е, че чуждестранните противници на САЩ също изглежда се занимават с изследвания, които биха могли да застрашат националната сигурност

Радев: Държавата няма ресурс да изгради сама всички магистрали в следващите десетилетия

Радев: Държавата няма ресурс да изгради сама всички магистрали в следващите десетилетия

България Преди 14 минути

На среща с местната власт премиерът очерта приоритетите за инфраструктурата и регионалното развитие.

Ниамей, Нигер

Хаос и стрелба на летището в Нигер: Силите за сигурност отблъскват атака

Свят Преди 39 минути

Към момента нигерското правителство не е предоставило официален коментар по случая, въпреки запитванията на медиите

Деница Суруджийска

„Дом върху дом“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 41 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Рязък спад в цената на петрола след споразумението между САЩ и Иран

Рязък спад в цената на петрола след споразумението между САЩ и Иран

Свят Преди 46 минути

Анализаторите обаче остават предпазливи относно възможността за по-нататъшно поевтиняване в краткосрочен план

Жена е открита мъртва край пътя за дупнишко село

Жена е открита мъртва край пътя за дупнишко село

България Преди 52 минути

Пристигналите на място екипи на полицията и Спешна помощ са установили, че трупът е на жена, родом от столицата. При първоначалния оглед не са открити видими следи от насилие по тялото

<p>Транспортният министър: Ще има одити и промени в БДЖ и &bdquo;Български пощи&ldquo;</p>

Транспортният министър: Ще има одити и промени в БДЖ и „Български пощи“

България Преди 56 минути

Георги Пеев представя ръководния екип на ведомството и предприетите действия през първите тридесет дни от управлението

Започва процедурата за избор на член на КПК, срокът за номинации е седем дни

Започва процедурата за избор на член на КПК, срокът за номинации е седем дни

България Преди 1 час

Решението беше подкрепено от 184 народни представители

Мианмар засилва военноморския си потенциал с подводница по севернокорейски дизайн

Мианмар засилва военноморския си потенциал с подводница по севернокорейски дизайн

Свят Преди 1 час

Мианмар активно развива своя военноморски капацитет, като строи нова подводница, базирана на севернокорейския дизайн клас Sang O. Тази стъпка подчертава дългогодишните връзки между двете държави в областта на въоръжението

Склеродермия

Разкриха четири често пренебрегвани симптома на автоимунно заболяване

Свят Преди 1 час

Ревматологът д-р Елизабет Фолкман, специалист по автоимунни заболявания, подчертава четири ранни симптома на склеродермия, които често остават незабелязани, но могат да ускорят поставянето на диагноза

Споразумението за Иран на Доналд Тръмп предизвика гняв, облекчение и недоумение

Споразумението за Иран на Доналд Тръмп предизвика гняв, облекчение и недоумение

Свят Преди 1 час

Лидерите на Г-7 и посредникът Пакистан приветстваха публикуването на меморандума за разбирателство, гледни точки, които не бяха широко споделяни в Израел и сред републиканците в САЩ

Семейство Макрон и Доналд Тръмп във Версай

От „Аз съм шефът“ до кралския блясък на Версай: Как Тръмп изкара Г-7, без да го провали

Свят Преди 1 час

За първи път в рамките на двата си президентски мандата Доналд Тръмп присъства на среща на върха на Г-7 тази седмица, без да я провали. Разбира се, той се оплака, че температурата в залата за срещи е твърде висока. Шегуваше се, пристигайки с час закъснение за една от сесиите, че е шеф на колегите си лидери

Кейти Прайс посрещна съпруга си след затвора в Дубай: Той твърди, че е арестуван за шпионаж, медиите разкриха измами

Кейти Прайс посрещна съпруга си след затвора в Дубай: Той твърди, че е арестуван за шпионаж, медиите разкриха измами

Любопитно Преди 1 час

„Взеха ме с автомати на границата“, твърди Лий Андрюс след освобождаването си в Дубай. Докато Кейти Прайс му вярва, бившите му жени и съдът го обвиняват в брутални измами за хиляди паундове

След спора с Ивайло Мирчев: Съдът отмени гаранцията на задържания доставчик, той поиска извинение

След спора с Ивайло Мирчев: Съдът отмени гаранцията на задържания доставчик, той поиска извинение

България Преди 1 час

Димитър Давидов настоя, че арестът му е неправомерен, а „Възраждане“ призоваха Мирчев да се оттегли от политиката

Четири катастрофи с пострадали за ден в Добричко, сред тях три деца

Четири катастрофи с пострадали за ден в Добричко, сред тях три деца

България Преди 1 час

Мотоциклетист е откаран в болница с фрактура на таза

Парижките летища пред парализа за ден

Парижките летища пред парализа за ден

Свят Преди 1 час

МВнР предупреждава за закъснения на полети от CDG, Орли и Льо Бурже

Всичко от днес

От мрежата

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

28 студенти завършиха новото издание на Vivacom Техническа академия, половината от тях вече са стажанти в компанията

sinoptik.bg
1

Спасиха котка, паднала в шахта

sinoptik.bg

Пол Макартни на 84: Историите, които дори феновете на „Бийтълс“ не знаят

Edna.bg

Луиза Григорова - Макариев показа сълзите си: Истинският живот не е само усмивки

Edna.bg

Официално: Райо Валекано назначи треньор, който има стил като на Андони Ираола

Gong.bg

Мбапе: Благодаря, но има още много работа за вършене

Gong.bg

15-годишен шофьор се блъсна в стълб, пет деца са ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

„Народното събрание не е място за евтини роли и временни аплодисменти“: Властта отбеляза 50 дни управление

Nova.bg