Любопитно

„Богът на хаоса“ Апофис се завръща: Рядък астероид ще бъде видим с невъоръжено око над Земята

Преминаването на астероида 13 април 2029 г. ще бъде видимо за наблюдатели от Източното полукълбо, ако времето позволява. То ще бъде достатъчно близо, така че наблюдателите на небето няма да се нуждаят от телескоп или бинокъл, за да го видят

15 април 2026, 14:21
Астероидът Апофис   
Р ядък астероид скоро ще бъде видим с невъоръжено око в рядко небесно събитие, според астрономи. Астероидът 99942 Апофис – наречен на египетският бог на хаоса, тъмнината и огъня – се очаква да премине близо до Земята на 13 април 2029 г., според НАСА.

Астероидът ще премине на приблизително 32 187 километра от Земята – почти 12 пъти по-близо от средното разстояние между Луната и Земята и по-близо от много спътници в геосинхронна орбита – което го прави едно от най-близките преминавания, регистрирани някога за обект с неговия размер, и „изключително рядко събитие“, според НАСА.

Преминаването ще бъде видимо за наблюдатели от Източното полукълбо, ако времето позволява, съобщава НАСА. То ще бъде достатъчно близо, така че наблюдателите на небето няма да се нуждаят от телескоп или бинокъл, за да го видят, казват астрономите.

Когато Апофис беше открит за първи път през 2004 г., той беше класифициран като потенциално опасен астероид заради възможността да се сблъска със Земята през 2029, 2036 или 2068 г., според НАСА, пише ABC News.

След внимателно проследяване на астероида и неговата орбита чрез оптични телескопи и наземен радар, астрономите вече са уверени, че няма риск Апофис да удари Земята поне през следващите 100 години.

Гравитационното привличане на Земята може да промени орбитата на астероида около Слънцето, когато той премине през 2029 г., като направи орбитата му малко по-голяма или орбиталния период малко по-дълъг, но рискът от сблъсък със Земята ще остане същият, посочва НАСА.

Близкото му преминаване също ще даде възможност на астрономи от цял свят да научат повече за астероида.

Апофис е гръцкото име на египетския бог, известен като Апеп. Името е предложено от астрономите, открили астероида: Рой Тъкър, Дейвид Толен и Фабрицио Бернарди от Националната обсерватория Кит Пийк край Тусон, Аризона.

Астероидът е реликва от ранната Слънчева система отпреди около 4,6 милиарда години, съставен от остатъчен първичен материал, който никога не е станал част от планета или луна, според НАСА. Въпреки че точният му размер и форма не са известни, средният му диаметър е около 339,8 метра, а дългата му ос е най-малко 451 метра.

Повърхността на Апофис е изветряла поради излагане на космически условия, включително слънчев вятър и космически лъчи, според Масачузетския технологичен институт.

Обсерватории по целия свят и в космоса ще наблюдават историческото приближаване на астероида към Земята, за да разберат по-добре неговите физически свойства. НАСА е пренасочила космически апарат, който да се срещне с Апофис малко след близкото му преминаване през 2029 г., докато Европейската космическа агенция изпраща космически апарат, за да го изследва.

Когато прелитането през април 2029 г. се случи, Апофис ще стане част от групата „Аполо“ – семейство от астероиди, които пресичат орбитата на Земята, но самите те имат орбити около Слънцето, които са по-широки от тази на Земята, според ЕКА.

