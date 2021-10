Китай разработва метод за извличане на кислород от лунна почва

Е ксперти от Китай разработват метод за извличане на кислород от лунна почва, пише South China Morning Post, позовавайки се на Китайската корпорация за аерокосмическа наука и технологии (CASC).

