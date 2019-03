К итайка роди близнаци от различни бащи. Фактът беше потвърден от ДНК анализ, съобщиха местни медии.

Жената от китайския град Сямен в провинция Фудзиен поискала тест за бащинството, за да бъде извършена надлежната регистрация на раждането на бебетата ѝ.

ДНК тестовете разкрили, че децата имат различни бащи, което е много рядък случай.

Според науката обаче шансът за подобно раждане въобще не е толкова нисък, колкото може би изглежда - 1:13 000.

Научно е доказано, че има два начина една жена да роди близнаци от различни бащи. Единият е, ако нейният организъм произведе 2 яйцеклетки по време на овулация. След което да бъде с двама различни мъже през няколко дни.

Другият възможен случай е, ако по време на месечния цикъл жената произведе две яйцеклетки през няколко дни.

И двата варианта са нормални и ако е наясно с процесите в своето тяло жената дори може да планира такава бременност, макар шансът за успех на подобна стратегия да не е голям.

В конкретния случай младата майка първоначално обвинила съпруга си, че e фалшифицирал резултатите от ДНК теста, но впоследствие ѝ се наложило да признае, след като се изправила пред неоспоримите факти, че имала връзка и с друг мъж.

Шокираният съпруг, които мислел, че бебетата много се различават, коментирал, че иска своето собствено дете, но не желае „да отглежда детето на някой друг“.

