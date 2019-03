Ж ена от Бангладеш роди близнаци почти месец, след като ражда сина си, съобщи Би Би Си, позовавайки се на лекаря на жената.

20-годишната Арифа Султана родила недоносено момченце в края на февруари. 26 дни по-късно, на 21 март, тя била откарана по спешност в болница заради болки в стомаха.

Лекарите разбрали, че е бременна с близнаци във втора матка и веднага извършили Цезарово сечение.

Майката и близнаците - момче и момиче, са в добро здраве и са изписани от болницата четири дни след раждането.

