Китай, Египет или Месопотамия - Коя е най-дълго живялата цивилизация

И сторията е свидетел на възходите и паденията на много империи и цивилизации. Някои оцеляват най-много няколко десетилетия, докато други съществуват векове наред. И така, кой е издържал най-дълго?

На пръв поглед това да изглежда като много ясен въпрос, но в отговора съдържа всичко друго, но не и яснота. Основният проблем е, че съвременните историци не са съгласни с някои от основните характеристики, които бихме използвали, за да отговорим на въпроса. Например, възможно ли е изобщо да използваме термини като „цивилизация“ във всички случаи и какво всъщност представлява понятието? Как да измерим кога започва и свършва една цивилизация? Като имаме предвид, че много от значимите исторически цивилизации също са преживели периоди, в които са били управлявани от чужди сили и тогава може ли да се разглеждат като дълготрайно съществуващи или попадат в друга категория?

Концепцията за „цивилизация“ е разочароващо трудна за определяне и прилагане, така че как можем да подходим към това предизвикателство? Е, нещо, за което можем да се хванем е търсенето на доказателства за наличие на устойчива култура и традиции във времето. Следващите примери се смятат за най-дълго просъществувалите култури в историята.

Древен и не толкова древен Китай

Попитайте хората коя според тях е била най-дълго оцелялата цивилизация и те вероятно ще кажат Китай и има защо да го твърдят. От една страна, Китай има най-дълготрайната писменост в света. Изчислено е, че самият език се използва от около 6000 години, но по-удивителното е, че има знаци, използвани днес, които присъстват върху артефакти - като костите на Оракул, използвани за гадаене - които са най-малко на 3000 години. Няма друга култура другаде, която да може да се похвали с толкова силна приемственост.

Можем ли обаче да сравним съвременния Китай с неговия древен предшественик или той е твърде различен, за да се счита за продължение на една цивилизация? Ако го възприемем така, то тогава Китай е на възраст над 5000 години. Според продължило десетилетия проучване, проведено от Китайската държавна администрация за културно наследство, това със сигурност е така. Но не всички историци са съгласни. От една страна, това твърдение има значителна политическа стойност, тъй като помага да се легитимира съществуващата структура на съвременен Китай. Второ, целият регион е толкова обширен и съставен от различни етнически групи, че е трудно да ги наречем хомогенен народ с еднаква култура и традиции.

Древен Египет

Друг важен претендент за титлата „най-старата оцеляла цивилизация“ може да бъде древен Египет. Но отново, това е трудна оценка.

Египет е бил огромно царство в древния свят, което било обединено за първи път около 3100 г. пр. н. е. и просъществувало до 332 г. пр. н. е., когато било завладяно от Александър Велики. Въпреки това политическо превземане, езикът си остава същият и йероглифите продължават да се използват до V-ти век - 3500 години след като са се появили. Така че това брои ли се за приемственост или знак за промяна?

По същия начин някои може да се съсредоточат върху древната египетска религия и вярвания като маркери за нейното дълголетие, но това също не е устойчив културен израз. Това е нещо, което се променя с течение на времето, заедно с хората, които го практикуват, докато най-накрая не било заменено от християнството през I век от н.е.

Месопотамия

Регионът в Югозападна Азия около реките Тигър и Ефрат, се смята за люлката на човешката цивилизация. Самата дума Месопотамия идва от древногръцки и означава „земята между реките“. Мястото е било дом на някои от най-значимите открития в ранната човешка история, включително на колелото, платноходките, картите, писмеността, математиката и др.

Хората за първи път се заселили в региона през епохата на палеолита и се възползвали от благоприятните условия, които разливите на реките създавали. Преди около 12 000 години хората, които живеели там, използвайки тази земя създали така наречената Земеделска революция. След това, преди около 5000 до 6000 години възникнала и градската революция - когато започнали да се формират по-големите градове и да се различават от селата. Първият град, който датира от около 3200 г. пр.н.е., е Урук и се смята, че е създаден от шумерите – създатели на първия писмен език.

Историята на Месопотамия е обширна и сложна. Тя включва Акадската империя, гутите, Ур-Нама, вавилонците, хетите, асирийците и Персийската империя. През 332 г. пр. н. е. Александър Велики завладял региона и след смъртта му областта станала част от гръцката империя на Селевкидите.

Като цяло, Месопотамия има история дълга колкото тази древните египтяни, но също така е трудно да се каже дали е имало приемственост между всички хора живели там или става дума за история на промени и различни култури.