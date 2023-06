Шумерските изобретения, които промениха света

Д ревните шумери, които процъфтявали преди хиляди години между реките Тигър и Ефрат в днешен южен Ирак, са изградили цивилизация, която в някои отношения е била древният еквивалент на Силиконовата долина. Както е написал покойният историк Самуел Ноа Крамър, „хората на Шумер са имали необичаен усет за технологичните изобретения.“

В това, което гърците по-късно наричат Месопотамия, шумерите изобретили нови технологии и усъвършенствали широкомащабното използване на вече съществуващите. В този процес те променили начина, по който хората отглеждали храна, строели жилища, комуникирали и разпространявали информация и следели времето.

шумери Източник: iStock

Креативността на шумерите била движена до известна степен от липсата на природни ресурси в тяхната земя, според Филип Джоунс, куратор на вавилонската секция в музея на Пен във Филаделфия.

„Имали са малко дървета и почти никакви камъни или метал“, обяснява той. Това ги е принуждило да използват по гениален начин материали като глината - пластмасата на древния свят. Те я използвали, за направата на почти всичко - от тухли до съдове и плочки за писане.

Но истинският гений на шумерите може да се окаже чисто организационен. Те имали способността да вземат изобретения, които били разработени другаде, и да ги прилагат в много по-големи мащаби. По този начин те произвеждали масови стоки като текстил и керамика, с които след това да търгували.

Както е писал Крамър: „Имало е нещо в шумерската идентичност, което ги е карало да имат мащабни мечти и да мислят гениално. Духовно и психологически те наблягали на амбицията и успеха, превъзходството и престижа, честта и признанието“.

Иновациите на шумерите постепенно се разпространили и довели до развитието на модерния технологично напреднал свят, в който живеем днес.

Масово производство на керамика

The wheel was invented c 4000-3000 BCE in Lower Mesopotamia, for pottery making. Sumerian people inserted rotating axles into solid discs of wood. Around 2000 BCE the discs were hollowed out to make lighter wheels, for chariots | Science ABC https://t.co/TxtyrwMnCd pic.twitter.com/1pFMn0CrVG — neuro.social.self (@neurosocialself) January 19, 2023

Другите древни народи са правили керамика на ръка, но шумерите били първите, които разработили въртящото се колело - устройство, което им позволило да създадат масово производство. Това им позволило да произвеждат голям брой неща, като съдове за дажби на работниците, нещо като древния предшественик на Tupperware.

Писменост

шумери Източник: iStock

Вероятно, макар и не 100 процента сигурно е, че шумерите са първите, които разработили писмената система. Така или иначе, ясно е, че те са използвали писмена комуникация още от 2800 г. пр.н.е. Но не са си поставяли за цел да пишат велики литературни произведения или да записват историята си, а по-скоро са следели стоките, които произвеждали и продавали.

„Първите им текстове са просто числа и стоки“, обяснява Джоунс. Те направили това със система от пиктограми, които по представлявали рисунки на различни обекти. В крайна сметка те започнали да комбинират пиктограми, за да изразят идеи и действия. Пиктограмите се превърнали в символи, които означавали думи и звуци.

Писарите използвали заострена тръстика, за да издраскват символите върху влажна глина, която след това изсъхвала и така се появили първите шумерски таблици. Системата за писане станала известна като клинопис и както отбелязва Крамър, е била заимствана от следващите цивилизации и използвана в Близкия изток в продължение на 2000 години.

Хидравличното инженерство

Also of importance is this relief of a woman #weaving. Do you see her eyes emphasised with thicker lines? It is representing kohl, an ancient eye #cosmetic to outline the #eyes. Textiles and its production played a major role in #Ancient #Mesopotamia 🧵 pic.twitter.com/M9SJHZdzpd — Las Plumas de Sīmurgh (OFF ACCOUNT) (@PlumasDeSimurgh) January 23, 2020

Шумерите измислили как да събират и канализират водата при разливите на реките Тигър и Ефрат - и богатата тиня, която съдържали - и след това я използвали за поливане и наторяване на земеделски си полета. Те проектирали сложни системи от канали с язовири, изградени от тръстика, палмови стволове и кал, чиито порти можели да се отварят или затварят, за да се регулира потокът на водата.

Колесницата

шумери Източник: iStock

Шумерите не са изобретили колесни превозни средства, но вероятно са разработили първата двуколесна колесница, в която водач кара впряг от животни, пише Ричард У. Булиет. Има доказателства, че шумерите са имали такива колички за транспортиране още през 3000 г. пр. н. е., но вероятно са били използвани за церемонии или от военните, а не като средство за придвижване из провинцията, където неравният терен би затруднил пътуването с колела .

Плугът

шумери Източник: iStock

Според Крамер шумерите са изобретили плуга, жизненоважна технология в земеделието. Те дори изготвили ръководство, което давало на фермерите подробни инструкции как да използват различните видове плугове. И уточнявали молитвата, която трябвало да се чете за почит към Нинкилим, богинята на полските гризачи, за да предпазва зърното от изяждане.

Текстилни „фабрики“

Докато други народи от Близкия изток събирали вълна и я използвали за тъкане на платове за дрехи, шумерите били първите, които направили същото, но в индустриален мащаб.

„Иновацията на шумерите била да превърнат храмовете си в огромни фабрики“, обяснява Гудман. Той отбелязва, че шумерите са първите, които формирали по-големи работни организации за производство на текстил - предшествениците на съвременните производствени компании.

Масово производство на тухли

шумери Източник: iStock

За да компенсират недостига на камъни и дървен материал за строеж на къщи и храмове, шумерите създали калъпи за правене на тухли от глина. Въпреки че не са първите, които използвали глината като строителен материал, „иновацията им е способността да произвеждат тухли в големи количества“, обяснява Джоунс. Техните сгради може да не са били толкова издръжливи, колкото каменните, но били в състояние да построят много повече от тях и да създават по-големи градове.

Металургията

Cult vessel, “Vase of Enmetena,” Tella, circa 2420 BC, silver, copper alloy

Entemena (around 2400 BC) was the king of Lagash who reestablished Lagash as a power in Sumer. During his reign, the finest example of metal engraving in Sumer, the silver vase of Entemena, was produced pic.twitter.com/wkrH0OFXft — Sumerian and Hittite Language (Hasan Türk) (@SumerianHittite) June 13, 2021

Шумерите били едни от най-ранните хора, които използвали медта за направата на полезни предмети - от върхове за копия до длета и бръсначи. Освен вещи за бита шумерите правели изкуство от медта, включително панели, изобразяващи фантастични животни като орел с лъвска глава. Според Крамер шумерските металурзи използвали пещи, нагрявани от тръстика, и контролирали температурата с духало.

Математиката

Примитивните хора броили с помощта на прости методи, като поставяли резки върху кости, но шумерите са тези, които разработили официална система за номериране, базирана на единици от 60, според книгата на Робърт Е. и Каролин Кребс, Основни научни експерименти, изобретения и открития на Древния свят. Първоначално те използвали тръстика, за да следят единиците, но в крайна сметка, с развитието на клинописа започнали да използват вертикални знаци върху глинените плочки. Тяхната система помогнала да се положат основите на математическите изчисления.