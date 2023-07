Историята на "Костенурката" - една от първите подводници в света

П лавателен съд, който може да се гмурне под водата... и да остане там? По време на Войната за независимост американски колонист построил експериментален потопяем плавателен съд, който Джордж Вашингтон нарекъл “усилие на гения“.

Обикновено свързваме подводниците с днешните най-модерни научни изобретения, но те са се появили много по-рано, отколкото предполагате. Всъщност една от най-ранните подводници датира от XVIII-ти век и Войната за независимост на САЩ.

The first US submersible....from 1775

'Turtle" was built by American David Bushnell as a means of attaching explosive charges to ships in a harbor, for use against the Royal Navy during the American Revolutionary War.https://t.co/eLld6o6Pne pic.twitter.com/qniT572Sk4 — TheLionessRampant (@TLRjewelry) July 6, 2023

Континенталната армия била скромна, но решителна и често разчитала на партизанските тактики за справяне с по-традиционната британска армия. И двете страни направили необходими открития изобретения родени от нуждата/необходимостта по време на войната: невидимото мастило позволило на американските шпиони да заобикалят британските цензури, без да събудят подозрение, докато пушката със затворно зареждане позволила на британците да използват по-ефективни оръжия.

Но изглежда никой не предвидил предстоящата подводна война — освен бунтовните колонисти.

Бушнел изобретил Костенурката

Докато учил в сегашния университет Йейл през 1775 г., синът на фермер на име Дейвид Бушнел наблюдавал развитието на бунта още от ранните му дни и си представял каква би била войната, ако било възможно тя да се води под вода. Бушнел имал остър ум и се занимавал с различни изобретения, за да помогне на каузата на колонистите.

Бушнел вярвал, че пренасянето на войната в морето ще бъде ключово за революцията - в края на краищата британската корона докарвала своите легиони с кораби и вече използвала военноморската си мощ, за да блокира непокорните колонисти и да ги принуди да се предадат. Но Бушнел искал да се бори с британските кораби по нов начин: под водата. За тази цел той започнал да конструира експериментален кораб, който да може да се гмурне под водата и да остане там, позволявайки на оператора му да бомбардира други плавателни съдове с експлозив с часовник.

12Sept/1624: The first submarine, invented by Cornelis Drebbel, is tested in the Thames for King James I of England. pic.twitter.com/RYJz6PNs5i — Hermine (@PetloverHermine) September 12, 2021

Не е ясно доколко идеята на Бушнел е уникална и доколко е извлечена от по-ранни европейски иновации във военноморската война. Има предположения, че вероятно е черпил информация от холандски изобретатели като Корнелис Дреббел, който създал първата функционална подводница през 1620 г. В крайна сметка Бушнел се е свързал с други революционни симпатизанти, включително местния часовникар Исак Дулитъл, който направил някои от прецизните инструменти необходими за новата му машина.

И как изглеждала тази подводница

Бушнел си представил съд, подобен на варел, който да побере един човек, затваряйки го в две направени от дъб половини подобни на черупка, които и спечелили името на подводницата - „Костенурката“. Вътре човекът трябвало да използва баласт и помпа, за да наводни долната част на съда с вода, за да го потопи.

Something so American about David Bushnell's 1775 submarine the Turtle. Completely useless innovation that wasted valuable Continental Army resources and nearly killed its operator, yet nevertheless inspired so many other naval engineers that it revolutionized warfare regardless pic.twitter.com/ttEEJqXiM6 — Liam (@LegoRacers2) April 27, 2023

След това щял да разполага с кислород за около 30 минути, докато задвижва подводницата към целта си с чифт витла, задвижвани с ръце и крака и кормило, като за ориентир се използвала светлината от прозорците. Веднъж достигнал вражеския кораб, операторът използвал примитивна приставка, подобна на свредло, поставена върху корпуса на Костенурката, с която да пробие дупка в целта, да я запълни с експлозив и да се отдалечи незабелязано, преди той да избухне.

Костенурката на Бушнел тръгва на война

Костенурката на Бушнел скоро си спечелила някои впечатляващи поддръжници, включително обсебените от технологиите Бенджамин Франклин и Бенджамин Гейл, лекар и памфлетист с връзки с Революцията. Дори Джордж Вашингтон бил чувал за машината на Бушнел. В писмо от 1785 г. Вашингтон пише, че Костенурката е „гениално усилие“ – но отбелязва, че изобретенията на Бушнел винаги били съпътствани от инциденти.

И когато изобретението на Бушнел направило големия си дебют през септември 1776 г., нещастната тенденция, която Вашингтон описва като търговска марки на изобретателя, не пропуснала да се прояви и този път. Братът на Бушнел, Езра, бил първият планиран оператор, който да изпробва изобретението, но се разболял в нощта на мисията и не могъл да участва.

On September 7, 1776, the American Turtle attacks HMS Eagle in the first naval attack ever made in a submarine. The Turtle, also called the American Turtle, was designed by David Bushnell of Westbrook, Connecticut in 1775. pic.twitter.com/pgrYvsDRZd — Eli’s Holler 🥞🧙‍♂️ (@hollow_maven) September 9, 2022

На негово място отишил сержант Езра Лий и внимателно маневрирал с Костенурката и пълнител барут към британския 64-оръдеен H.M.S. „Ийгъл“ в пристанището на Ню Йорк през нощта на 6 септември. Но Лий ударил на метал вместо на дърво и не успял да пробие кораба, което го принудило да изостави целта и да задвижи Костенурката обратно към сушата.

Костенурката се провалила, но експлозивът на Бушнел, който той оставил, успял.

„След по-малко от половин час ужасна експлозия изхвърлила във въздуха огромен воден стълб, придружен от звук подобрен на гръм“, написал американският хирург Джеймс Тачър в своя военен дневник. „[Американският] генерал Пътнам, както и останалите, които очакваха резултата, бяха изключително учудени и разтревожени от тази тайна експлозия предизвика на борда на кораба.“

Съдбата на Костенурката

Въпреки че Костенурката опитала да осъществи още няколко мисии винаги излизали проблеми - от приливи и отливи до грешка на оператора -, които осуетявали усилията ѝ. В крайна сметка през октомври 1776 г. самата Костенурка била потопена заедно с кораба, който я транспортирал. Историците смятат, че колонистите успели да я възстановят, но евентуалната й съдба е неизвестна.

On Sept. 7, 1776, David Bushnell’s submarine Turtle is used by Sgt. Erza Lee to attack HMS Eagle in New York Harbor. pic.twitter.com/h7VIArAu21 — Mark M1A Scout Squad (@pipsquack638) September 7, 2022

Така или иначе, Бушнел отворил умовете на американците за възможностите на подводната война и подготвил почвата за торпедото, мините със замерен час и използването на кораби с витло и подводници. Както пише историкът Алекс Роланд, историята на Костенурката се е запазила „въз основа на военни истории и хвалебствия, първоначално предназначени да служат на целите на научния национализъм, патриотичната гордост и човешкия вкус към добра прежда“.

Що се отнася до Бушнел, експлозивните му иновации намерили приложение във войната. Но той винаги ще бъде най-известен с Костенурката - ранната подводница, сега изгубена от времето и приливите на технологиите.