Килиан Мърфи откри филмовия фестивал "Берлинале" с премиерата на новия си филм

Н атоварен с въглища на фона оловно небе, актьорът Килиан Мърфи откри филмовия фестивал в Берлин в четвъртък вечерта с премиерата на Small Things Like These ("Малки неща като тези"), съобщи Ройтерс. В продукцията звездата от "Опенхаймер" влиза в образа на ирландец, поел бремето едновременно на травми от детството и на потискащото настояще.

