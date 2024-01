Килиан Мърфи "мрази да бъде звезда", бяга от славата в Ирландия

С лед като бе спряган за носител на "Оскар" за най-добър актьор за ролята си на ядрения физик Джей Робърт Опенхаймер в епоса "Опенхаймер" на Кристофър Нолан, Килиан Мърфи отново отчаяно искал да "живее спокойно", далеч от блясъка на шоу бизнеса, който "мрази".

47-годишният актьор от "Опенхаймер" от месеци се разхожда по червените килими благодарение на номинирания и за "Оскар" образ на ядрения физик Джей Робърт Опенхаймер в епоса на Кристофър Нолан.

Източник заяви, че той изпитва "омраза" към бляскавата страна на това да бъдеш звезда и предпочита да се отдаде на страстта си да слуша музика в четириетажната викторианска семейна къща с шест спални в Ирландия, която споделя с 51-годишната си съпруга художничка Ивон Макгинес /за която се ожени през 2004 г./, и двете им деца - синовете Малачи, на 18 г., и 16-годишния Арън.

