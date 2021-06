„Джон Уик 4“: Киану Рийвс и Дони Йен се изправят срещу общ враг

К итайският актьор Дони Йен ще партнира на Киану Рийвс във филма "Джон Уик 4", съобщи сайтът Дедлайн.

Йен ще се превъплъти в образа на стар приятел на главния персонаж Джон Уик (Рийвс). Двамата ги свързва сходно минало и се борят срещу едни и същи врагове.

