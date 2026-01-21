Любопитно

Секунди до Армагедон: Как северното сияние едва не предизвика ядрена война

В продължение на малко повече от час в един мразовит зимен ден светът преживя смразяващ допир с най-лошите кошмари от Студената война

21 януари 2026, 06:32
Секунди до Армагедон: Как северното сияние едва не предизвика ядрена война
Източник: БТА

Н орвежка ракета, изстреляна на 25 януари 1995 г. с цел изучаване на Северното сияние, е била сбъркана от Русия с приближаваща ядрена ракета, насочваща се директно към Москва, разкрива BBC.

В продължение на малко повече от час в един мразовит зимен ден светът преживя смразяващ допир с най-лошите кошмари от Студената война.

В една обичайна сряда военни техници на смяна в радарни станции в Северна Русия забелязват зловещо проблясване на екраните си. Някъде край бреговете на Норвегия била изстреляна ракета, която се издигала бързо. Къде отивала и представлявала ли заплаха? В края на краищата повечето предполагат, че подобни ядрени напрежения са се изпарили, когато Берлинската стена е паднала.

За тези, които наблюдават небето, последиците са ужасяващи. Те знаели, че една ракета, изстреляна от американска подводница в тези води, може да достави осем ядрени бойни глави до Москва в рамките на 15 минути. Съобщението е спешно предадено по веригата на командване на руския президент Борис Елцин.

Той става първият световен лидер, който активира „ядрен куфарче“ – куфар, съдържащ инструкции и технология за детониране на ядрени бомби. След края на Втората световна война ядрените държави прилагат политика на възпиране, основана на идеята, че ако воюващите държави предприемат големи ядрени удари, това ще доведе до взаимно гарантирано унищожение. В този напрегнат момент Елцин и неговите съветници трябваше спешно да решат дали да отвърнат на удара.

Както всички сега знаем, тази тревожна верига от събития не завършва катастрофално. Въпреки цялото засилено напрежение, историята се оказва безгрижно съобщена в края на късната новинарска емисия същата вечер, допълнена от черно-комичната песен на Том Лерер „ We Will All Go Together When We Go“ („… целият облян в нажежен блясък“).

Водещият на предаването „Нюзнът“ на BBC Джереми Паксман отбелязва: „Преди да продължим, трябва да съобщим, че днес не е избухнала ядрена война, въпреки най-добрите усилия на руската информационна агенция. В 13:46 ч. започнаха да пристигат съобщения, цитиращи московската информационна агенция Интерфакс, че Русия е свалила идваща ракета. Репортерите, мислейки си, че ще имат места на ринга за Армагедон, веднага се обадиха в Министерството на отбраната. Развълнуван, но непоклатим говорител смело заяви: „Уверен съм, че британците не са изстреляли никакви ракети по Русия“. Говорител на Пентагона не беше по-мъдър, казвайки: „Всичко, което имаме, са съобщения за съобщения“.  

Световните валутни пазари се разклащат, докато политици, военни началници и журналисти прекарват трескав час в търсене на информация. В 14:52 GMT хората, които били наясно с потенциалната криза, можели да си отдъхнат. Интерфакс коригира репортажа си, като заяви, че въпреки че руската система за ранно предупреждение е регистрирала изстрелване на ракета, ракетата е паднала на норвежка територия.

По-късно служител от Министерството на отбраната в Норвегия потвърждава, че изстрелването е извършено в мирни условия. То е било част от рутинна научноизследователска програма на граждански ракетен полигон и е имало за цел събиране на информация за Северното сияние, уникалния метеорологичен феномен, известен още като Aurora Borealis. Ракетата се приземява по план в морето близо до отдалечения арктически остров Шпицберген, далеч от руското въздушно пространство. Часове след като става известно, че докладът е неверен, неназовани руски източници от Министерството на отбраната заявяват пред Интерфакс, че е „твърде рано да се каже“ дали изстрелването е било предназначено да тества тяхната радарна система за ранно предупреждение.

Русия била чувствителна относно възможностите си за противовъздушна отбрана от 1987 г., когато западногерманският тийнейджър Матиас Руст успява да прелети повече от 750 км през всеки съветски отбранителен щит с едномоторен самолет, за да кацне пред портите на Кремъл. По това време Студената война вече е приключила, но това било знак, че някои руски служители са притеснени от ядрена заплаха.  

„Бях ужасен, когато чух за вниманието, което получи рутинното ни изстрелване“, каза норвежкият учен Колбьорн Адолфсен, който бил на среща, когато започнали да идват паническите телефонни обаждания. Още по-странно било, че седмици по-рано Норвегия вече била уведомила Москва за планираното изстрелване. Адолфсен предполага, че руснаците може би са реагирали, защото това е първият път, когато ракета „Aurora Borealis“ се издига с толкова висока балистична траектория, достигайки височина от 1461 км. Той обаче казва, че това не е трябвало да бъде изненада.

„На 14 декември чрез външното министерство беше изпратено съобщение до всички заинтересовани държави, че ще извършим изстрелването“, казва той. И все пак някак си това предупреждение никога не достигна до правилните бюра. То беше отрезвяващо напомняне за това как едно-единствено пропуснато съобщение може да има потенциално катастрофални последици.

От началото на ядрената ера е имало повече подобни ситуации, на които човек би искал да се спира на подробности. Не става въпрос само за големи събития като Кубинската ракетна криза от 1962 г., която вероятно е най-близкото, до което Студената война се е приближила до пълномащабна ядрена война между САЩ и Съветския съюз. През 2020 г. BBC Future съобщи как фалшивите аларми са били задействани от всичко - от мигриращи лебеди и Луната до компютърни проблеми и космическо време. През 1958 г. самолет случайно пуска ядрена бомба в градината на семейство, за щастие убивайки само пилетата им. През 1966 г. два американски военни самолета се разбиват над отдалечено испанско село; единият от тях е носил четири ядрени оръжия. Съвсем наскоро, през 2010 г., американските военновъздушни сили за кратко губят контакт с 50 ракети, оставяйки никакъв начин да открият или спрат автоматично изстрелване. 

Опасен момент

По това време мнозина в Русия отхвърлят изявлението на Елцин, че е използвал ядреното куфарче за първи път. „Аз наистина вчера използвах за първи път „черния“ си куфар с копчето, който винаги нося със себе си“, казва той пред информационна агенция Интерфакс на следващия ден. „Някой може би е решил да ни изпита, защото медиите непрекъснато казват, че армията ни е слаба“, добавя тогава той.

Репортажът на Newsnight за ракетната криза в Норвегия може да е бил лекомислен, но мненията за мащаба на инцидента се различават. За един бивш служител на ЦРУ това е бил „най-опасният момент в ерата на ядрените ракети“. 

Военният съветник Питър Прай пише: „Никога преди лидер на която и да е ядрена сила не е отварял еквивалента си на руското „ядренно куфарче“ сериозно, в ситуация, в която се е възприемала реална заплаха и е било възможно незабавно решение за започване на Армагедон“.

Изследователят на ООН в областта на ядреното разоръжаване Павел Подвиг обаче казва: „Ако трябваше да класирам тези случаи... вероятно бих им дал три от 10. По време на Студената война е имало много по-сериозни инциденти“.

Той дори предполага, че сценарият с ядреното куфарче може да е бил инсцениран за Елцин на следващия ден. Руският ядрен експерт Владимир Дворкин каза, че норвежката тревога не е предвещавала никаква опасност, „абсолютно никаква“.

През 1998 г. той казва пред „Вашингтон пост“: „Дори когато система за предупреждение ви дава сигнал за масивна атака, никой никога няма да вземе решение, дори ирационален лидер да е алармирал, че е изстреляна една ракета. Мисля, че това е празна тревога“.

Пет дни след инцидента, радиопредавания на BBC съобщават, че Русия е обвинила тревогата в „недоразумение“, което не бива да се повтаря. Говорител на външното министерство заявява, че норвежците са действали съгласно нормалната процедура и не би трябвало да има лоши намерения към тях. Въпреки че бедствието е било предотвратено, остава тревожно, че една безобидна метеорологична ракета може да предизвика такава паника.  

Източник: BBC    
Норвежка ракетна криза Ядрена фалшива тревога Борис Елцин Ядрено куфарче Студена война Недоразумение Северно сияние Системи за ранно предупреждение Потенциал за ядрена война Норвегия и Русия
Последвайте ни
Внимание! Очакват се поледици и сняг в сряда

Внимание! Очакват се поледици и сняг в сряда

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

На среднощно заседание: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс на второ четене

На среднощно заседание: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс на второ четене

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Как мирише разгонената котка?

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 1 ден
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кой има имен ден днес</p>

Отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на мъченик Неофит

Любопитно Преди 7 минути

Вижте кой празнува имен ден днес:

,

Китай има проблем: По-слаб растеж, срив в раждаемостта

Свят Преди 46 минути

Китай отбелязва по-слаб икономически растеж, а прогнозите предвиждат това да продължи

Какво става, пазарите в САЩ се сринаха, доларът пада

Какво става, пазарите в САЩ се сринаха, доларът пада

Свят Преди 8 часа

Това е най-лошият ден за долара от август миналата година насам

Среднощно заседание на правната комисия за Изборния кодекс

Среднощно заседание на правната комисия за Изборния кодекс

България Преди 8 часа

Сред предвижданите промени е последните данни на НСИ да служат да изготвяне на избирателите списъци

Ремонти, сменят трасетата на трамваи в София

Ремонти, сменят трасетата на трамваи в София

България Преди 10 часа

Усилията са насочени както към изграждането на нови трамвайни линии

Обявиха червен код за Атина в Гърция

Обявиха червен код за Атина в Гърция

Свят Преди 10 часа

Общинските власти призоваха всички граждани да избягват ненужни пътувания

"Величие" съобщи за побой: Ще те убием. Да го удавим в канала!

"Величие" съобщи за побой: Ще те убием. Да го удавим в канала!

България Преди 11 часа

Сигналът е за нападение, при което пострадалият е пребит с дървени пръти

Зеленски: Трябва ни поне 3 милионна армия срещу Русия

Зеленски: Трябва ни поне 3 милионна армия срещу Русия

Свят Преди 12 часа

Документите за мир в Украйна са близо до финализиране

Сирия обяви примирие с кюрдите

Сирия обяви примирие с кюрдите

Свят Преди 12 часа

Кюрдите: Няма да предприемаме никакви военни действия, ако нашите сили не бъдат атакувани

<p>&quot;Ще решим делото за оставката Радев до дни&quot;</p>

Председателят на КС: Ще решим делото за оставката Радев до дни

България Преди 12 часа

Според Павлина Панова най-вероятно няма да се наложи Илияна Йотова отново да полага клетва

Украйна иска 700 милиарда долара за армията си

Украйна иска 700 милиарда долара за армията си

Свят Преди 13 часа

Сумата се отнася до разходи за отбрана, които не са предвидени в украинския бюджет

<p>365 дни управление: Как 47-ият президент прекрои САЩ</p>

365 дни управление: Как 47-ият президент прекрои САЩ с укази, мита и депортации

Свят Преди 14 часа

Първата година на "Тръмп 2.0" донесе депортации, мита и залавянето на президента Мадуро

Откриха евро съкровище в стената на къща в Неготино

Откриха евро съкровище в стената на къща в Неготино

Свят Преди 14 часа

Съдия от Апелативния съд в Скопие е заподозрян

<p>Борисов с първи коментар за оставката на президента</p>

Бойко Борисов с първи коментар за оставката на президента Румен Радев

България Преди 14 часа

Невиждан потоп заля Тунис, има жертви

Невиждан потоп заля Тунис, има жертви

Свят Преди 14 часа

Най-малко четирима души загинаха

Задържаните за обира на инкасо в Ихтиман остават в ареста

Задържаните за обира на инкасо в Ихтиман остават в ареста

България Преди 14 часа

Според държавното обвинение събраните по делото доказателства са достатъчни

Всичко от днес

От мрежата

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 21 януари, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 21 януари, сряда

Edna.bg

Борецът Шамил Мамедов дебютира с победа у нас

Gong.bg

ЦСКА с ново предизвикателство в Турция

Gong.bg

Пътнически влак дерайлира в Испания, загинал е машинистът

Nova.bg

Сицилия беше връхлетяна от мощна буря

Nova.bg