Секунди до Армагедон: Как северното сияние едва не предизвика ядрена война

Н орвежка ракета, изстреляна на 25 януари 1995 г. с цел изучаване на Северното сияние, е била сбъркана от Русия с приближаваща ядрена ракета, насочваща се директно към Москва, разкрива BBC.

В продължение на малко повече от час в един мразовит зимен ден светът преживя смразяващ допир с най-лошите кошмари от Студената война.

В една обичайна сряда военни техници на смяна в радарни станции в Северна Русия забелязват зловещо проблясване на екраните си. Някъде край бреговете на Норвегия била изстреляна ракета, която се издигала бързо. Къде отивала и представлявала ли заплаха? В края на краищата повечето предполагат, че подобни ядрени напрежения са се изпарили, когато Берлинската стена е паднала.

За тези, които наблюдават небето, последиците са ужасяващи. Те знаели, че една ракета, изстреляна от американска подводница в тези води, може да достави осем ядрени бойни глави до Москва в рамките на 15 минути. Съобщението е спешно предадено по веригата на командване на руския президент Борис Елцин.

Той става първият световен лидер, който активира „ядрен куфарче“ – куфар, съдържащ инструкции и технология за детониране на ядрени бомби. След края на Втората световна война ядрените държави прилагат политика на възпиране, основана на идеята, че ако воюващите държави предприемат големи ядрени удари, това ще доведе до взаимно гарантирано унищожение. В този напрегнат момент Елцин и неговите съветници трябваше спешно да решат дали да отвърнат на удара.

Както всички сега знаем, тази тревожна верига от събития не завършва катастрофално. Въпреки цялото засилено напрежение, историята се оказва безгрижно съобщена в края на късната новинарска емисия същата вечер, допълнена от черно-комичната песен на Том Лерер „ We Will All Go Together When We Go“ („… целият облян в нажежен блясък“).

Водещият на предаването „Нюзнът“ на BBC Джереми Паксман отбелязва: „Преди да продължим, трябва да съобщим, че днес не е избухнала ядрена война, въпреки най-добрите усилия на руската информационна агенция. В 13:46 ч. започнаха да пристигат съобщения, цитиращи московската информационна агенция Интерфакс, че Русия е свалила идваща ракета. Репортерите, мислейки си, че ще имат места на ринга за Армагедон, веднага се обадиха в Министерството на отбраната. Развълнуван, но непоклатим говорител смело заяви: „Уверен съм, че британците не са изстреляли никакви ракети по Русия“. Говорител на Пентагона не беше по-мъдър, казвайки: „Всичко, което имаме, са съобщения за съобщения“.

Световните валутни пазари се разклащат, докато политици, военни началници и журналисти прекарват трескав час в търсене на информация. В 14:52 GMT хората, които били наясно с потенциалната криза, можели да си отдъхнат. Интерфакс коригира репортажа си, като заяви, че въпреки че руската система за ранно предупреждение е регистрирала изстрелване на ракета, ракетата е паднала на норвежка територия.

По-късно служител от Министерството на отбраната в Норвегия потвърждава, че изстрелването е извършено в мирни условия. То е било част от рутинна научноизследователска програма на граждански ракетен полигон и е имало за цел събиране на информация за Северното сияние, уникалния метеорологичен феномен, известен още като Aurora Borealis. Ракетата се приземява по план в морето близо до отдалечения арктически остров Шпицберген, далеч от руското въздушно пространство. Часове след като става известно, че докладът е неверен, неназовани руски източници от Министерството на отбраната заявяват пред Интерфакс, че е „твърде рано да се каже“ дали изстрелването е било предназначено да тества тяхната радарна система за ранно предупреждение.

Русия била чувствителна относно възможностите си за противовъздушна отбрана от 1987 г., когато западногерманският тийнейджър Матиас Руст успява да прелети повече от 750 км през всеки съветски отбранителен щит с едномоторен самолет, за да кацне пред портите на Кремъл. По това време Студената война вече е приключила, но това било знак, че някои руски служители са притеснени от ядрена заплаха.

„Бях ужасен, когато чух за вниманието, което получи рутинното ни изстрелване“, каза норвежкият учен Колбьорн Адолфсен, който бил на среща, когато започнали да идват паническите телефонни обаждания. Още по-странно било, че седмици по-рано Норвегия вече била уведомила Москва за планираното изстрелване. Адолфсен предполага, че руснаците може би са реагирали, защото това е първият път, когато ракета „Aurora Borealis“ се издига с толкова висока балистична траектория, достигайки височина от 1461 км. Той обаче казва, че това не е трябвало да бъде изненада.

„На 14 декември чрез външното министерство беше изпратено съобщение до всички заинтересовани държави, че ще извършим изстрелването“, казва той. И все пак някак си това предупреждение никога не достигна до правилните бюра. То беше отрезвяващо напомняне за това как едно-единствено пропуснато съобщение може да има потенциално катастрофални последици.

От началото на ядрената ера е имало повече подобни ситуации, на които човек би искал да се спира на подробности. Не става въпрос само за големи събития като Кубинската ракетна криза от 1962 г., която вероятно е най-близкото, до което Студената война се е приближила до пълномащабна ядрена война между САЩ и Съветския съюз. През 2020 г. BBC Future съобщи как фалшивите аларми са били задействани от всичко - от мигриращи лебеди и Луната до компютърни проблеми и космическо време. През 1958 г. самолет случайно пуска ядрена бомба в градината на семейство, за щастие убивайки само пилетата им. През 1966 г. два американски военни самолета се разбиват над отдалечено испанско село; единият от тях е носил четири ядрени оръжия. Съвсем наскоро, през 2010 г., американските военновъздушни сили за кратко губят контакт с 50 ракети, оставяйки никакъв начин да открият или спрат автоматично изстрелване.

Опасен момент

По това време мнозина в Русия отхвърлят изявлението на Елцин, че е използвал ядреното куфарче за първи път. „Аз наистина вчера използвах за първи път „черния“ си куфар с копчето, който винаги нося със себе си“, казва той пред информационна агенция Интерфакс на следващия ден. „Някой може би е решил да ни изпита, защото медиите непрекъснато казват, че армията ни е слаба“, добавя тогава той.

Репортажът на Newsnight за ракетната криза в Норвегия може да е бил лекомислен, но мненията за мащаба на инцидента се различават. За един бивш служител на ЦРУ това е бил „най-опасният момент в ерата на ядрените ракети“.

Военният съветник Питър Прай пише: „Никога преди лидер на която и да е ядрена сила не е отварял еквивалента си на руското „ядренно куфарче“ сериозно, в ситуация, в която се е възприемала реална заплаха и е било възможно незабавно решение за започване на Армагедон“.

Изследователят на ООН в областта на ядреното разоръжаване Павел Подвиг обаче казва: „Ако трябваше да класирам тези случаи... вероятно бих им дал три от 10. По време на Студената война е имало много по-сериозни инциденти“.

Той дори предполага, че сценарият с ядреното куфарче може да е бил инсцениран за Елцин на следващия ден. Руският ядрен експерт Владимир Дворкин каза, че норвежката тревога не е предвещавала никаква опасност, „абсолютно никаква“.

През 1998 г. той казва пред „Вашингтон пост“: „Дори когато система за предупреждение ви дава сигнал за масивна атака, никой никога няма да вземе решение, дори ирационален лидер да е алармирал, че е изстреляна една ракета. Мисля, че това е празна тревога“.

Пет дни след инцидента, радиопредавания на BBC съобщават, че Русия е обвинила тревогата в „недоразумение“, което не бива да се повтаря. Говорител на външното министерство заявява, че норвежците са действали съгласно нормалната процедура и не би трябвало да има лоши намерения към тях. Въпреки че бедствието е било предотвратено, остава тревожно, че една безобидна метеорологична ракета може да предизвика такава паника.