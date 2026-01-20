"Величие" съобщи за побой: Ще те убием. Да го удавим в канала!

България

20 януари 2026, 20:30
Източник: БГНЕС

„Величие“ изпрати сигнал до Районната прокуратура в Гоце Делчев, Окръжната прокуратура в Благоевград, главния прокурор, министъра на вътрешните работи в оставка и председателя на Народното събрание във връзка с извършено посегателство спрямо инж. Станислав Жулев – член и официален координатор на партията за Гоце Делчев. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Лидерът на "Величие": Заплашиха ме с убийство във Facebook

Сигналът е за нападение, при което пострадалият е пребит с дървени пръти, отправени са му преки смъртни заплахи и има данни за опит за тежко престъпление срещу личността, се посочва в съобщението. По време на побоя нападателите са отправили реплики: „Ще те убием“, както и намерение за довършване на деянието: „Да го удавим в канала!“, а след това заплаха за последващо посегателство: „Ние знаем къде живееш. Знаем какво можем да ти направим“.

От партията допълниха, че случаят има и ясно изразен институционален и политически контекст, който изисква самостоятелна проверка.

Петима по делото „Исторически парк“ остават в ареста

Партията настоява за незабавни процесуално-следствени действия, установяване и привличане към наказателна отговорност на извършителите и всички възможни съучастници, както и за предприемане на спешни мерки за защита на пострадалия и неговото семейство, се посочва в съобщението.

Източник: БТА    
Величие Нападение Станислав Жулев
Среднощно заседание на правната комисия за Изборния кодекс

Среднощно заседание на правната комисия за Изборния кодекс

Какво става, пазарите в САЩ се сринаха, доларът пада

Какво става, пазарите в САЩ се сринаха, доларът пада

Обявиха червен код за Атина в Гърция

Обявиха червен код за Атина в Гърция

До 15 000 лева глоба, ако шефът ви кара да работите на студено

До 15 000 лева глоба, ако шефът ви кара да работите на студено

Добра новина, скъсяват опашката на канала пред КАТ

Добра новина, скъсяват опашката на канала пред КАТ

<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 17 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Кой празнува имен ден днес

Преди 16 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 16 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 17 часа
