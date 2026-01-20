Свят

Обявиха червен код за Атина в Гърция

Общинските власти призоваха всички граждани да избягват ненужни пътувания

20 януари 2026, 21:12
Обявиха червен код за Атина в Гърция
Източник: istock/Getty Images

В сички начални и средни училища в гръцката област Атика, включваща и столицата Атина, ще бъдат затворени утре заради очакваното лошото време, съобщиха местни власти. Решението е предпазна мярка за учениците поради прогнозата за обилни валежи от дъжд, придружени със силен вятър. 

„За Атика е обявен червен код. Като се вземат предвид метеорологичните прогнози и препоръките на Комитета за оценка на риска, решихме да затворим училищата утре“, заяви областният управител Никос Хардалиас, цитиран от „Катимерини“.  Той добави, че е предвидена възможността уроците да се провеждат онлайн. 

Снежна буря затвори училища в Гърция

Местната власт в столицата Атина разпространи съобщение, че службата за гражданска защита, общинската полиция, службите за почистване и други технически служби се намират в повишена готовност да реагират при необходимост. Общинските власти призоваха всички граждани да избягват ненужни пътувания, докато негативните метеорологични условия отминат, както и да не паркират превозни средства във водосборни райони. 

Националната метеорологична служба на Гърция издаде днес бюлетин, предупреждаващ за силни валежи и гръмотевични бури в Централна и Южна Гърция, за локални снеговалежи в планинските райони на областите Тесалия и Македония, както и за очаквани силни пориви на вятъра в някои части на страната. 

Проливни дъждове и опасност от наводнения в Гърция, призоваха да се избягват пътувания

Очакват се бури с различна интензивност в източната част от полуостров Пелопонес, както и в района на остров Евия, който се намира непосредствено до континенталната част на страната. Лошото време ще засегне още Спорадите – островна група в северната част на Егейско море, северните и източните егейски острови, разположени близо до турското крайбрежие, както и Додеканезите – острови в югоизточната част на Егейско море.

Източник: БТА, Иван Лазаров    
Училища Атина Атика Лошо време
Обявиха червен код за Атина в Гърция

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Кой празнува имен ден днес

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

