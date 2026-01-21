Внимание! Очакват се поледици и сняг в сряда

Сачева: ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и с неговия политически субект

Председателят на КС: Ще решим делото за оставката Радев до дни

В нимание, поледица и валежи от сняг и дъжд! Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за опасно време за сряда, 21 януари. Очакват се дъжд, сняг и условия за поледици в голяма част от страната.

В сряда ще е облачно. Около обяд от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от Южна България и Централен Предбалкан. Значителни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток и температурите в източната половина от страната ще се повишат, при което снегът в източната част от Горнотракийската низина и Източните Родопи, а през нощта срещу четвъртък и в централната част от Дунавската равнина, ще премине в дъжд и там ще се образува поледица.

Максималните температури ще са между 0° и 5°.

В София температурата ще е около 0°.

Източник: НИМХ

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите:

Пловдив → жълт код, поледица

Пазарджик → жълт код, поледица

Смолян → жълт код, поледица

Кърджали → жълт код, снеговалеж

Хасково → жълт код, поледица / снеговалеж

Ст. Загора → жълт код, поледица / снеговалеж

Сливен → жълт код, поледица / снеговалеж

Ямбол → жълт код, поледица / снеговалеж

При жълт код от НИМХ съветват:

Бъдете внимателни за обширни области със сняг и/или лед на пътя. Възможни са ограничения при дейности на открито. Внимавайте когато вървите, карате колело или шофирате при заледени повърхности.

Източник: НИМХ

В планините времето ще е облачно и около обяд в Рило-Родопската област ще завали сняг. Привечер ще завали и в Централна Стара планина. В Източните Родопи, а през нощта и в централната част на Стара планина ще има валежи от дъжд и сняг и ще има условия за образуване на поледица. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 5°.

Над Черноморието облачността ще е значителна и до вечерта по южното крайбрежие ще завали дъжд. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 5°-7°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Вижте в нашата галерия : Студената красота на зимата

Атмосферното налягане ще намалява и ще е по-ниско от средното за месеца.

В четвъртък валежите в Източна България ще продължат, почти навсякъде ще са от дъжд, в районите около Стара планина - и от сняг. Едва към края на деня навсякъде ще спрат. В Западна България ще е без валежи, облачността ще се разкъсва. Вятърът ще е слаб от юг-югоизток, по-късно през деня ще се ориентира от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 2° и 7°.

Източник: НИМХ

В петък ще е почти тихо. Значителна ниска облачност или мъгла ще има на много места в Северна България и източните райони, а в Югозападна ще преобладава слънчево време. Температурите ще се повишат слабо.

Източник: НИМХ