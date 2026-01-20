България

Ремонти, сменят трасетата на трамваи в София

Усилията са насочени както към изграждането на нови трамвайни линии

20 януари 2026, 21:22
Ремонти, сменят трасетата на трамваи в София
Източник: iStock photos/Getty images

И нвестициите в трамвайната мрежа на София ще продължат и през 2026 г. с подготовка на нови проекти и изпълнение на строително-ремонтни дейности, посочиха от пресцентъра на Столичната община (СО).

След като през 2025 г. в столицата бяха изградени 4,4 км нови трамвайни трасета, Столичната община преминава към следващ етап – подготовка и реализация на ключови проекти за рехабилитация на съществуващата трамвайна инфраструктура, част от които не са обновявани от десетилетия, съобщиха от Общината. Оттам допълниха, че усилията са насочени както към изграждането на нови трамвайни линии, така и към рехабилитацията на съществуващи, които не са обновявани.

София обяви търг за 20 нови трамвая

Един от най-важните проекти за 2025 г. беше изграждането на нов релсов път с разширението на бул. „Рожен“ до Северната скоростна тангента, се посочва в съобщението. Проектът осигурява директна връзка на квартал „Илиянци“ с метрото и централната градска част. В напреднал етап е и цялостната реконструкция на трамвайното трасе по бул. „Александър Стамболийски“ в участъка от ул. „Западна“ до бул. „Константин Величков“. Трасето не е ремонтирано от изграждането си, а завършването на обекта се очаква през настоящата година.

Сред ключовите обекти, които Общината посочи, е и реконструкцията на бул. „Ал. Стамболийски“.

Инвестициите в трамвайната мрежа ще продължат и през 2026 г. Сред трасетата, по които направление „Обществено строителство“ работи, са тези по бул. „Мария Луиза“, бул. „Копенхаген“, бул. „Джеймс Баучер“, бул.”Христо Ботев”, бул. „Скобелев“, както и по ул. „104“ в район „Обеля“.

За бул. „Джеймс Баучер“ е планирана рехабилитация в участъка от бул. „Черни връх“ до площад „Велчова завера“ с дължина около 1,2 км. Проектът е изготвен и предстои съгласуване и издаване на разрешение за строеж, посочиха от Общината.

Предвижда се и рехабилитация на бул. „Мария Луиза“ в отсечката от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“, както и цялостна реконструкция на около един километър трамваен релсов път. Планиран е и основен ремонт на бул. „Христо Ботев“ от бул. „Прага“ до бул. „Сливница“, който ще се изпълнява заедно с обновяването на трамвайното трасе.

Пуснаха отново трамваите по бул. „България“

Разработен е проект за продължение на бул. „Копенхаген“ от „Самоковско шосе“ до бул. „Александър Малинов“. Реализацията му ще осигури директна трамвайна връзка между кварталите „Младост“ и „Дружба“, като се предвижда изграждането на около 1 км ново трасе, съобщиха от Общината.

Столичната община подготвя и обявяването на обществена поръчка за проектиране и изграждане на ново трамвайно трасе с преместване на съществуващия релсов път по бул. „Скобелев“ в северна посока. Процедурата ще бъде стартирана след задължителния контрол от Агенцията по обществени поръчки, където документацията е внесена на 20 ноември 2025 г., се посочва в съобщението.

Продължава и ремонтът на трамвайните линии по бул.”Янко Сакъзов” в участъка от ул. „Кракра“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

От СО посочиха, че с реализирането на тези проекти общината цели устойчиво развитие на трамвайния транспорт и по-добра свързаност между кварталите, като част от дългосрочната стратегия за модерна и достъпна градска инфраструктура.

Преди дни официално тържество по случай годишнината на трамвайния транспорт в София се състоя в трамвайно депо „Клокотница“, откъдето точно преди 125 години потегля първият столичен трамвай. Щастлив съм, че с колективните усилия на администрацията и Столичния общински съвет миналата година приехме амбициозна програма за инвестиции в градския транспорт и една голяма част от тях са насочени именно в развитието на трамвайния транспорт, каза на събитието столичният кмет Васил Терзиев.

Източник: БТА, Петра Куртева    
Инвестиции в трамваи София Столична община
Последвайте ни
Бойко Борисов с първи коментар за оставката на президента Румен Радев

Бойко Борисов с първи коментар за оставката на президента Румен Радев

Обявиха червен код за Атина в Гърция

Обявиха червен код за Атина в Гърция

Откриха евро съкровище в стената на къща в Неготино

Откриха евро съкровище в стената на къща в Неготино

"Величие" съобщи за побой: Ще те убием. Да го удавим в канала!

До 15 000 лева глоба, ако шефът ви кара да работите на студено

До 15 000 лева глоба, ако шефът ви кара да работите на студено

pariteni.bg
Добра новина, скъсяват опашката на канала пред КАТ

Добра новина, скъсяват опашката на канала пред КАТ

carmarket.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 16 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 15 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 15 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски: Трябва ни поне 3 милионна армия срещу Русия

Зеленски: Трябва ни поне 3 милионна армия срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Документите за мир в Украйна са близо до финализиране

Сирия обяви примирие с кюрдите

Сирия обяви примирие с кюрдите

Свят Преди 2 часа

Кюрдите: Няма да предприемаме никакви военни действия, ако нашите сили не бъдат атакувани

<p>365 дни управление: Как 47-ият президент прекрои САЩ</p>

365 дни управление: Как 47-ият президент прекрои САЩ с укази, мита и депортации

Свят Преди 5 часа

Първата година на "Тръмп 2.0" донесе депортации, мита и залавянето на президента Мадуро

Невиждан потоп заля Тунис, има жертви

Невиждан потоп заля Тунис, има жертви

Свят Преди 5 часа

Най-малко четирима души загинаха

Задържаните за обира на инкасо в Ихтиман остават в ареста

Задържаните за обира на инкасо в Ихтиман остават в ареста

България Преди 5 часа

Според държавното обвинение събраните по делото доказателства са достатъчни

Ето какво не е харесвала кралица Елизабет II в себе си

Ето какво не е харесвала кралица Елизабет II в себе си

Любопитно Преди 5 часа

По време на фотосесия за Златния си юбилей Елизабет II шеговито признава пред фотографа, че не харесва ръцете си – малка лична несигурност, която разкрива човешката страна зад кралския образ

ЦИК заличи четири партии от "БСП - Обединена левица"

ЦИК заличи четири партии от "БСП - Обединена левица"

България Преди 5 часа

Решението подлежи на обжалване

Нана Гладуиш е диагностицирана за трети път с рак

Нана Гладуиш е диагностицирана за трети път с рак

България Преди 5 часа

Тя уточни, че диагнозата е поставена навреме и според лекарите всичко е под контрол

Вижте неудобния момент, в който Дейвид Бекъм отказа да отговаря на въпроси за отношенията със сина си

Вижте неудобния момент, в който Дейвид Бекъм отказа да отговаря на въпроси за отношенията със сина си

Любопитно Преди 6 часа

Дейвид Бекъм демонстративно запази мълчание пред медиите в Давос, след като синът му Бруклин публично обвини него и Виктория Бекъм в контролиращо поведение, опити да разрушат брака му с Никола Пелц и години на емоционално напрежение

Декодираха Макрон: Какво написа на Тръмп и какво всъщност имаше предвид

Декодираха Макрон: Какво написа на Тръмп и какво всъщност имаше предвид

Свят Преди 6 часа

Апелът на френския президент разкрива по-дълбок подтекст за състоянието на геополитическия ред

Тайната история на Анна Стронг – забравената шпионка на Джордж Вашингтон

Тайната история на Анна Стронг – забравената шпионка на Джордж Вашингтон

Любопитно Преди 6 часа

Ето нейната история, включително и теорията, че тя е била мистериозният „Агент 355“ – неизвестна жена шпионин, за която се смята, че е помогнала да се промени ходът на Войната за независимост

Еманюел Макрон

Защо Макрон разсмя лидерите в Давос? Речта му за „новия свят“

Свят Преди 6 часа

<p>Тръмп е Т-рекс, а &quot;жалките&quot;&nbsp;лидери трябва да му се противопоставят</p>

Тръмп е Тиранозавър рекс, а "жалките" лидери трябва да му се противопоставят, гневи се губернаторът на Калифорния

Свят Преди 6 часа

Водещият демократ атакува политиците, които се прекланят пред Тръмп: Или се сдушваш с него, или той те поглъща

МЗ с актуална информация за грипа у нас

МЗ с актуална информация за грипа у нас

България Преди 6 часа

Данните на Националната здравноинформационна система (НЗИС) за изминалата седмица (12-18 януари) показват, че 121 254 лица в страната са прегледани по повод грип и остри респираторни заболявания. Хоспитализирани са 4 194 лица

„Последно лято“ – премиерен сериал по DIEMA FAMILY

„Последно лято“ – премиерен сериал по DIEMA FAMILY

Любопитно Преди 7 часа

Новата турска поредица ще се излъчва всеки делничен ден от 20:00 ч.

<p>1 година шоу в Овалния кабинет:&nbsp;Кадрите, които шокираха света</p>

1 година шоу в Овалния кабинет: Как втория мандат на Тръмп преобърна дипломацията с краката нагоре

Свят Преди 7 часа

Президентът често използва това историческо пространство, за да подписва укази или да приема световни лидери, смесвайки сериозни външнополитически теми с неочаквани детайли

Всичко от днес

От мрежата

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Мона разказва мечтите си в църквата, в която е кръстена

Edna.bg

Рая Пеева с любовно обяснение към Бахаров

Edna.bg

Бодьо/Глимт шокира Манчестър Сити и пропусна да разгроми "гражданите"

Gong.bg

Страхотен Везенков изведе Олимпиакос до нова победа в Евролигата

Gong.bg

Опонент или съюзник: Коментарът на партиите ден след оставката на Радев

Nova.bg

Председателят на КС: Ще решим делото за оставката на Радев за няколко дни

Nova.bg