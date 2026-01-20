Сирия обяви примирие с кюрдите

С ирийското министерство на отбраната обяви 4-дневно прекратяване на огъня с кюрдските сили. Това се случи, след като двете страни са постигнали разбирателство относно бъдещето на населената предимно с кюрди провинция Хасака, предаде АФП.

Министерството съобщи, че примирието влиза в сила „от 20:00 ч. (местно време)“ и ще продължи четири дни. Ведомството уточни, че примирието е част от споразумение между правителството в Дамаск и водените от кюрди Сирийски демократични сили (SDF).

От своя страна Сирийските демократични сили заявиха, че са ангажирани с четиридневното примирие, обявено от властите в Дамаск.

„Обявяваме пълния ангажимент на нашите сили към прекратяването на огъня… няма да предприемаме никакви военни действия, ако нашите сили не бъдат атакувани“, се казва в изявление на SDF.

Оттам добавиха, че са готови „да продължат с прилагането“ на споразумението, обявено от Дамаск на 18 януари.