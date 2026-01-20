Свят

Сирия обяви примирие с кюрдите

Кюрдите: Няма да предприемаме никакви военни действия, ако нашите сили не бъдат атакувани

20 януари 2026, 19:39
Сирия обяви примирие с кюрдите
Източник: AP/БТА

С ирийското министерство на отбраната обяви 4-дневно прекратяване на огъня с кюрдските сили. Това се случи, след като двете страни са постигнали разбирателство относно бъдещето на населената предимно с кюрди провинция Хасака, предаде АФП.

Министерството съобщи, че примирието влиза в сила „от 20:00 ч. (местно време)“ и ще продължи четири дни. Ведомството уточни, че примирието е част от споразумение между правителството в Дамаск и водените от кюрди Сирийски демократични сили (SDF).

Сирийският президент обяви споразумение с кюрдите, включващо примирие

От своя страна Сирийските демократични сили заявиха, че са ангажирани с четиридневното примирие, обявено от властите в Дамаск.

„Обявяваме пълния ангажимент на нашите сили към прекратяването на огъня… няма да предприемаме никакви военни действия, ако нашите сили не бъдат атакувани“, се казва в изявление на SDF. 

Турция и САЩ договориха прекратяване на огъня в Сирия

Оттам добавиха, че са готови „да продължат с прилагането“ на споразумението, обявено от Дамаск на 18 януари.

Източник: БГНЕС    
Прекратяване на огъня Кюрдски сили Сирия
Последвайте ни
Бойко Борисов с първи коментар за оставката на президента Румен Радев

Бойко Борисов с първи коментар за оставката на президента Румен Радев

Тръмп показа как превзема Гренландия

Тръмп показа как превзема Гренландия

Откриха евро съкровище в стената на къща в Неготино

Откриха евро съкровище в стената на къща в Неготино

Председателят на КС: Ще решим делото за оставката Радев до дни

Председателят на КС: Ще решим делото за оставката Радев до дни

До 15 000 лева глоба, ако шефът ви кара да работите на студено

До 15 000 лева глоба, ако шефът ви кара да работите на студено

pariteni.bg
Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 13 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 12 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 13 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна иска 700 милиарда долара за армията си

Украйна иска 700 милиарда долара за армията си

Свят Преди 1 час

Сумата се отнася до разходи за отбрана, които не са предвидени в украинския бюджет

<p>365 дни управление: Как 47-ият президент прекрои САЩ</p>

365 дни управление: Как 47-ият президент прекрои САЩ с укази, мита и депортации

Свят Преди 2 часа

Първата година на "Тръмп 2.0" донесе депортации, мита и залавянето на президента Мадуро

Ето какво не е харесвала кралица Елизабет II в себе си

Ето какво не е харесвала кралица Елизабет II в себе си

Любопитно Преди 3 часа

По време на фотосесия за Златния си юбилей Елизабет II шеговито признава пред фотографа, че не харесва ръцете си – малка лична несигурност, която разкрива човешката страна зад кралския образ

ЦИК заличи четири партии от "БСП - Обединена левица"

ЦИК заличи четири партии от "БСП - Обединена левица"

България Преди 3 часа

Решението подлежи на обжалване

Нана Гладуиш е диагностицирана за трети път с рак

Нана Гладуиш е диагностицирана за трети път с рак

България Преди 3 часа

Тя уточни, че диагнозата е поставена навреме и според лекарите всичко е под контрол

Вижте неудобния момент, в който Дейвид Бекъм отказа да отговаря на въпроси за отношенията със сина си

Вижте неудобния момент, в който Дейвид Бекъм отказа да отговаря на въпроси за отношенията със сина си

Любопитно Преди 3 часа

Дейвид Бекъм демонстративно запази мълчание пред медиите в Давос, след като синът му Бруклин публично обвини него и Виктория Бекъм в контролиращо поведение, опити да разрушат брака му с Никола Пелц и години на емоционално напрежение

Декодираха Макрон: Какво написа на Тръмп и какво всъщност имаше предвид

Декодираха Макрон: Какво написа на Тръмп и какво всъщност имаше предвид

Свят Преди 3 часа

Апелът на френския президент разкрива по-дълбок подтекст за състоянието на геополитическия ред

Тайната история на Анна Стронг – забравената шпионка на Джордж Вашингтон

Тайната история на Анна Стронг – забравената шпионка на Джордж Вашингтон

Любопитно Преди 4 часа

Ето нейната история, включително и теорията, че тя е била мистериозният „Агент 355“ – неизвестна жена шпионин, за която се смята, че е помогнала да се промени ходът на Войната за независимост

<p>Тръмп е Т-рекс, а &quot;жалките&quot;&nbsp;лидери трябва да му се противопоставят</p>

Тръмп е Тиранозавър рекс, а "жалките" лидери трябва да му се противопоставят, гневи се губернаторът на Калифорния

Свят Преди 4 часа

Водещият демократ атакува политиците, които се прекланят пред Тръмп: Или се сдушваш с него, или той те поглъща

МЗ с актуална информация за грипа у нас

МЗ с актуална информация за грипа у нас

България Преди 4 часа

Данните на Националната здравноинформационна система (НЗИС) за изминалата седмица (12-18 януари) показват, че 121 254 лица в страната са прегледани по повод грип и остри респираторни заболявания. Хоспитализирани са 4 194 лица

„Последно лято“ – премиерен сериал по DIEMA FAMILY

„Последно лято“ – премиерен сериал по DIEMA FAMILY

Любопитно Преди 4 часа

Новата турска поредица ще се излъчва всеки делничен ден от 20:00 ч.

<p>1 година шоу в Овалния кабинет:&nbsp;Кадрите, които шокираха света</p>

1 година шоу в Овалния кабинет: Как втория мандат на Тръмп преобърна дипломацията с краката нагоре

Свят Преди 5 часа

Президентът често използва това историческо пространство, за да подписва укази или да приема световни лидери, смесвайки сериозни външнополитически теми с неочаквани детайли

"Да, България" иска да защитим Гренландия от Тръмп

"Да, България" иска да защитим Гренландия от Тръмп

България Преди 5 часа

Само на тази основа можем да разчитаме на същата солидарност спрямо нас самите

Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

България Преди 5 часа

Божанов: Ние имаме много ясни позиции по отношение на два приоритета

Великата китайска стена се превърна в леден капан (ВИДЕО)

Великата китайска стена се превърна в леден капан (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

Очевидци заснеха сензационно видео, в което се вижда как хора се плъзгат надолу по ледената повърхност

Археолог: Гробницата на Нефертити ще бъде открита скоро

Археолог: Гробницата на Нефертити ще бъде открита скоро

Любопитно Преди 5 часа

Захи Хавас твърди, че е изключително близо до откриването на отдавна изгубената гробница на кралица Нефертити – откритие, което би могло да промени разбирането ни за една от най-влиятелните жени в древния свят и да се превърне в кулминацията на неговата кариера

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Мона разказва мечтите си в църквата, в която е кръстена

Edna.bg

Рая Пеева с любовно обяснение към Бахаров

Edna.bg

Весела Димитрова: Новите съчетания са с идея да печелим

Gong.bg

Левски тренира пред погледа на Сираков и Боримиров

Gong.bg

Председателят на КС: Ще решим делото за оставката на Радев за няколко дни

Nova.bg

Опонент или съюзник: Коментарът на партиите ден след оставката на Радев

Nova.bg