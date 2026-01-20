Свят

Какво става, пазарите в САЩ се сринаха, доларът пада

Това е най-лошият ден за долара от август миналата година насам

20 януари 2026, 23:30
Източник: EPA/БГНЕС

В ъв вторник инвеститорите разпродадоха американски акции, облигации и долара на фона на опасения относно сблъсъка на президента Доналд Тръмп с европейските лидери за Гренландия, предава Си Ен Ен.

Основният индекс Dow Jones затвори с понижение от 871 пункта, или 1,76%. По-широкият S&P 500 падна с 2,06%. Технологичният Nasdaq Composite загуби 2,39%.Така S&P и Nasdaq заличиха печалбите си за тази година. Трите индекса на фондовите пазари в САЩ регистрираха имаха най-лошия си ден от 10 октомври миналата година, когато Тръмп заплаши да повиши митата върху вноса от Китай.

Доларовият индекс, който измерва силата на долара спрямо шестте основни валути, падна с 0,8% във вторник, което е огромно движение на валутните пазари. Това е най-лошият ден за долара от август миналата година насам. Еврото поскъпна с 0,65% спрямо долара.

Срив на индексите в САЩ, войната с Китай плаши инвеститорите

Доходността на 10-годишните американски държавни облигации, която се покачва при поевтиняването им, нарасна до 4,29%, а на 30-годишните скочи до 4,92%. Това са най-високите нива от септември миналата година насам.

„Това отново е „Продавай Америка“ в рамките на много по-широк глобален риск“, коментира Кришна Гуха, заместник-председател на „Евъркор“.

„Фактът, че доларът пада, докато еврото се покачва на фона на кризата, показва, че глобалните инвеститори на маржин линия се стремят да намалят или хеджират експозицията си към волатилните и ненадеждни САЩ,“ смята Гуха.

Deutsche Welle: Само при Никсън е било по-лошо, отколкото при Тръмп

„Това, което остава да се определи, е мащабът и продължителността на тази динамика“, добави Гуха.

Източник: CNN    
