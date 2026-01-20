Свят

Зеленски: Трябва ни поне 3 милионна армия срещу Русия

Документите за мир в Украйна са близо до финализиране

20 януари 2026, 19:47
Зеленски: Трябва ни поне 3 милионна армия срещу Русия
Източник: EPA/БГНЕС

У краинският президент Володимир Зеленски призова за създаването на съвместни европейски въоръжени сили с численост от най-малко 3 милиона души, съобщи „Киев Индипендънт“.

„Русия планира до 2030 г. да разполага с армия от 2 до 2,5 милиона военнослужещи. Затова една европейска армия, като всяка държава запази собствените си суверенни сили, трябва да може да отговори. Тя не бива да бъде по-малка от 3 милиона“, заяви Зеленски.

По думите на Зеленски европейските лидери не са предприели никакви стъпки за реализиране на инициативата, която той предложи за първи път преди почти една година.

Зеленски: Русия ще струпа сили в Минск. Срещу кого?

„Може би сега, с всички нови предизвикателства, европейските лидери ще я приемат по-сериозно“, добави той.

По думите му, новосъздадената армия няма да има за цел да се конкурира със Съединените щати и не изисква разпускане на НАТО.

Зеленски каза, че Украйна може да се превърне в ключов елемент на подобни сили заради бойния си опит, както и заради експертизата си във военните технологии и логистиката.

„Тъй като имаме реален опит от война, ние споделяме нашите технологии с партньорите си. Те ни предоставят разузнавателна информация - например Франция ни предоставя разузнаване, както и други държави. А ние им даваме нашите прехващачи, системи, които вече са изпитани в бойни условия. Споделяме и други технологии, показвайки как определени оръжия действително работят“, добави той.

Зеленски: Започва нова глава за Европа и целия свят

Украинският президент заяви, че справянето с енергийната криза в Украйна е негов основен приоритет и може да го възпрепятства да пътува до Световния икономически форум в Давос, съобщи „Киев Поуст“.

Говорейки пред журналисти онлайн, Зеленски каза, че е провел консултации с енергийния щаб на Украйна и срещи за координиране на действията във връзка с недостига на електроенергия и отопление, причинен от руските удари.

„Засега избирам Украйна, а не икономическия форум“, заяви президентът. Той добави, че ситуацията може бързо да се промени в зависимост от подкрепата за енергийния сектор или противовъздушната отбрана. През нощта Русия отново нанесе масиран удар по Киев с балистични ракети и оставяйки Върховната рада и 5 635 високи жилищни сгради без отопление.

Зеленски заяви, че два документа остават в центъра на дипломатическите усилия на Украйна за мир: „план за просперитет“ и споразумения за гаранции за сигурност.

Зеленски: Украинската армия иска още 500 000 души

Той благодари на американските и украинските екипи за съвместната работа по текстовете, като отбеляза, че те са близо до финализиране.

„Остава последната крачка за окончателното завършване на тези документи“, каза Зеленски, добавяйки, че след това могат да последват срещи и евентуални пътувания, особено ако разговорите включват енергийни пакети или допълнителни системи за противовъздушна отбрана.

Според Зеленски, екипът му е постигнал напредък в Давос, като почти е завършил документ, свързан с възстановяването на Украйна, но засега той ще остане в страната, за да координира работата на държавните служби на фона на продължаващата криза.

Източник: БГНЕС    
Русия война Украйна Давос
