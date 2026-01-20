Любопитно

Археолог: Гробницата на Нефертити ще бъде открита скоро

Захи Хавас твърди, че е изключително близо до откриването на отдавна изгубената гробница на кралица Нефертити – откритие, което би могло да промени разбирането ни за една от най-влиятелните жени в древния свят и да се превърне в кулминацията на неговата кариера

20 януари 2026, 14:47
Е дна от най-големите загадки в историята на Древен Египет може да бъде на път да намери своя отговор. Легендарният археолог д-р Захи Хавас твърди, че е изключително близо до откриването на отдавна изгубената гробница на кралица Нефертити – откритие, което би могло да промени разбирането ни за една от най-влиятелните жени в древния свят и да се превърне в кулминацията на неговата кариера.

Хавас, египтолог и бивш министър на туризма и антиките на Египет, смело прогнозира, че ще направи знаковото откритие на гробницата на Нефертити преди пенсионирането си. Той прави това предсказание в документалния филм „Човекът с шапката“, чиято премиера е във вторник.

„Ако направя това откритие, мисля, че с радост бих завършил кариерата си с най-важното откритие за най-важната кралица на Египет – кралица Нефертити“, казва Хавас в новия документален филм, посветен на кариерата му.

Откриването на гробницата на кралица Нефертити би могло да даде отговор на въпроса дали 78-годишният Хавас е прав в предположението си, че тя е заела мястото на съпруга си, фараона Ехнатон, след смъртта му през 1336 г. пр.н.е. В историческите изображения Нефертити е представяна по начин, характерен единствено за фараон – например в сцени, в които поразява враг. Въпреки това досега никой не е открил с категоричност нейната гробница, което превръща ролята ѝ в периода на дълбоки религиозни сътресения в една от най-големите загадки на древноегипетската история.

Наскоро Хавас и екипът му са извършвали разкопки в източната част на Долината на царете, в близост до мястото, където е била погребана Хатшепсут – могъща жена фараон, управлявала между 1479 и 1458 г. пр.н.е., съобщава LiveScience. Въпреки че липсват конкретни доказателства, звездата от „Chasing Mummies“ споделя силното си усещане, че именно там може да се намира гробницата на Нефертити.

„В момента работим в една област в източната долина, близо до гробницата на кралица Хатшепсут“, казва Хавас пред изданието.

„Надявам се, че това може да е гробницата на кралица Нефертити... това откритие може да се случи скоро“, допълва той.

Хавас провежда разкопки в региона от години и вече е открил две гробници – KV 65 и KV 66. Тази работа може да помогне за създаването на важна археологическа карта на района и да насочи към вероятното местоположение на гробницата на Нефертити. Известният археолог и в миналото е бил близо до подобно откритие. През 2022 г. той заяви, че една от двете мумии, които е открил в Долината на царете, вероятно принадлежи на Нефертити. Това твърдение обаче така и не беше потвърдено, съобщава Artnet.

Документалният филм „Човекът с шапката“ е планиран за излъчване по Apple TV и Amazon Prime Video.

Източник: nypost.com    
