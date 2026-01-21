Шесто съдебно заседание в Плевен по делото "Сияна"

О кръжният съд в Плевен ще проведе шесто съдебно заседание по делото, образувано за тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна. Подсъдим по делото е Георги Александров.
Според обвинението на 31 март 2025 г. той е управлявал влекач с полуремарке по пътя Бяла – Ботевград със скорост около 83 км/ч при разрешени 70 км/ч. Инцидентът е станал при усложнени пътни условия – дъжд, мокра, неравна настилка и при завой.
В насроченото заседание се очаква да бъдат разпитани вещите лица, изготвили допълнителна психолого-психиатрична експертиза, назначена по искане на защитата, предаде NOVA.