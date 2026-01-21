Свят

Китай има проблем: По-слаб растеж, срив в раждаемостта

Китай отбелязва по-слаб икономически растеж, а прогнозите предвиждат това да продължи

21 януари 2026, 07:03
Китай има проблем: По-слаб растеж, срив в раждаемостта
Източник: iStock

К итай отбелязва по-слаб икономически растеж, а прогнозите предвиждат това да продължи. Една от причините е рекордно ниската раждаемост. До 2100 населението на страната може да спадне от 1,4 млрд. до 800 милиона души, съобщи Deutsche Welle.

Икономиката на Китай отбелязва значително забавяне на растежа: Според данни на статистическата служба в Пекин, в последното тримесечие на 2025 година брутният вътрешен продукт (БВП) е нараснал с 4,5 % в сравнение със същия период на предходната година. С това втората по големина икономика в света отбеляза най-слабия тримесечен растеж от края на строгите ограничения, наложени заради пандемията преди около три години . През предходните три тримесечия растежът беше по-висок: съответно 5,4%, 5,2% и 4,8%.

За цялата 2025 година все пак е отчетен ръст от 5%. По този начин целта от "около 5%", поставена от китайското правителство, беше постигната. В същото време обаче това е един от най-ниските годишни темпове на растеж от десетилетия насам.

Външната търговия крепи икономиката - въпреки Тръмп

Икономистите виждат причината преди всичко в слабото вътрешно търсене: напрегнатият пазар на труда и спадащите цени на недвижимите имоти имат потискащ ефект сред потребителите. Забавяне се наблюдава и при инвестициите. Инвестициите в дълготрайни активи са спаднали с 3,8 % през 2025 в сравнение с предходната година. Особено ясен е спадът в сектора на недвижимите имоти: инвестициите в недвижими имоти са спаднали със 17,2 %.

Икономиката продължава да бъде поддържана стабилно от външната търговия. Въпреки продължаващите напрежения със САЩ и новите несигурности в търговската политика, миналата седмица Пекин обяви рекорден търговски излишък от 1,2 трилиона долара за 2025 година.

Търговският спор с Вашингтон доведе до значителен спад на износа за САЩ с 20 процента, както и до спад на вноса от САЩ с 14,6 процента. Други пазари обаче успяха да компенсират тези загуби.

Експерти: Забавянето в растежа ще продължи

Международните организации очакват по-нататъшно забавяне на растежа на китайската икономика през следващите години. Световната банка прогнозира растеж от около 4,4% за 2026, а Международният валутен фонд – около 4,5%. Американската инвестиционна банка Goldman Sachs е малко по-оптимистична с прогноза от 4,8%, но също така посочва, че стабилните износи вероятно ще останат основната опора.

Същевременно Goldman Sachs предупреждава за продължаващи структурни проблеми. В Китай изграждането на икономика, задвижвана от потреблението и услугите, ще отнеме "години, ако не и десетилетия", пише главната икономистка на банката за Китай Хуй Шан в актуален анализ. Освен това секторът на недвижимите имоти все още не е достигнал дъното, а слабият пазар на труда продължава да потиска покупателното настроение на домакинствата.

Демографска криза: никога не са раждали по-малко бебета

Към това се добавя и демографската криза. Според официалните данни, през 2025 населението на Китай е намаляло с 3,39 милиона и така днес то наброява 1,405 милиарда души. С това броят на жителите е намалял за четвърта поредна година, като спадът се е ускорил. Докато броят на смъртните случаи е нараснал до 11,31 милиона, броят на ражданията е спаднал до рекордно ниското ниво от 7,92 милиона.

Днес на 1000 жители се раждат едва 5,63 деца. Това е най-ниската стойност от основаването на Китайската народна република през 1949 година. Някои от причините за това са високите разходи за отглеждането на деца, скъпите жилища, но и икономическата несигурност сред младите хора. Броят на сватбите също продължава да спада.

През 2016 китайското правителство премахна т.нар. политика на едно дете, която беше въведена в началото на 1980-те години с цел контрол на бързия растеж на населението. От 2021 двойките могат да имат три деца. Въпреки това ООН очаква китайското население да намалее от 1,4 милиарда души до 800 милиона до 2100 година. За да разполага с достатъчно работна ръка, правителството планира да повиши постепенно пенсионната възраст.

Това развитие затруднява плановете на Пекин да стимулира вътрешното потребление. Заплашващата загуба на стотици милиони работници оказва допълнителен натиск върху и без това напрегнатите пенсионни фондове.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Икономика на Китай Икономически растеж Демографска криза Ниска раждаемост Намаляване на населението Външна търговия Пазар на недвижими имоти Вътрешно търсене Пазар на труда Икономически прогнози
Последвайте ни
Внимание! Очакват се поледици и сняг в сряда

Внимание! Очакват се поледици и сняг в сряда

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

На среднощно заседание: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс на второ четене

На среднощно заседание: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс на второ четене

До 15 000 лева глоба, ако шефът ви кара да работите на студено

До 15 000 лева глоба, ако шефът ви кара да работите на студено

pariteni.bg
Добра новина, скъсяват опашката на канала пред КАТ

Добра новина, скъсяват опашката на канала пред КАТ

carmarket.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 1 ден
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кой има имен ден днес</p>

Отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на мъченик Неофит

Любопитно Преди 7 минути

Вижте кой празнува имен ден днес:

И Габрово пред грипна епидемия, решават дали да въведат противоепидемични мерки

И Габрово пред грипна епидемия, решават дали да въведат противоепидемични мерки

България Преди 17 минути

Областният оперативен щаб се събира днес

Секунди до Армагедон: Как северното сияние едва не предизвика ядрена война

Секунди до Армагедон: Как северното сияние едва не предизвика ядрена война

Любопитно Преди 1 час

В продължение на малко повече от час в един мразовит зимен ден светът преживя смразяващ допир с най-лошите кошмари от Студената война

Какво става, пазарите в САЩ се сринаха, доларът пада

Какво става, пазарите в САЩ се сринаха, доларът пада

Свят Преди 8 часа

Това е най-лошият ден за долара от август миналата година насам

Среднощно заседание на правната комисия за Изборния кодекс

Среднощно заседание на правната комисия за Изборния кодекс

България Преди 8 часа

Сред предвижданите промени е последните данни на НСИ да служат да изготвяне на избирателите списъци

Ремонти, сменят трасетата на трамваи в София

Ремонти, сменят трасетата на трамваи в София

България Преди 10 часа

Усилията са насочени както към изграждането на нови трамвайни линии

Обявиха червен код за Атина в Гърция

Обявиха червен код за Атина в Гърция

Свят Преди 10 часа

Общинските власти призоваха всички граждани да избягват ненужни пътувания

"Величие" съобщи за побой: Ще те убием. Да го удавим в канала!

"Величие" съобщи за побой: Ще те убием. Да го удавим в канала!

България Преди 11 часа

Сигналът е за нападение, при което пострадалият е пребит с дървени пръти

Зеленски: Трябва ни поне 3 милионна армия срещу Русия

Зеленски: Трябва ни поне 3 милионна армия срещу Русия

Свят Преди 12 часа

Документите за мир в Украйна са близо до финализиране

Сирия обяви примирие с кюрдите

Сирия обяви примирие с кюрдите

Свят Преди 12 часа

Кюрдите: Няма да предприемаме никакви военни действия, ако нашите сили не бъдат атакувани

<p>&quot;Ще решим делото за оставката Радев до дни&quot;</p>

Председателят на КС: Ще решим делото за оставката Радев до дни

България Преди 12 часа

Според Павлина Панова най-вероятно няма да се наложи Илияна Йотова отново да полага клетва

Украйна иска 700 милиарда долара за армията си

Украйна иска 700 милиарда долара за армията си

Свят Преди 13 часа

Сумата се отнася до разходи за отбрана, които не са предвидени в украинския бюджет

<p>365 дни управление: Как 47-ият президент прекрои САЩ</p>

365 дни управление: Как 47-ият президент прекрои САЩ с укази, мита и депортации

Свят Преди 14 часа

Първата година на "Тръмп 2.0" донесе депортации, мита и залавянето на президента Мадуро

Откриха евро съкровище в стената на къща в Неготино

Откриха евро съкровище в стената на къща в Неготино

Свят Преди 14 часа

Съдия от Апелативния съд в Скопие е заподозрян

<p>Борисов с първи коментар за оставката на президента</p>

Бойко Борисов с първи коментар за оставката на президента Румен Радев

България Преди 14 часа

Невиждан потоп заля Тунис, има жертви

Невиждан потоп заля Тунис, има жертви

Свят Преди 14 часа

Най-малко четирима души загинаха

Всичко от днес

От мрежата

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 21 януари, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 21 януари, сряда

Edna.bg

Борецът Шамил Мамедов дебютира с победа у нас

Gong.bg

ЦСКА с ново предизвикателство в Турция

Gong.bg

Пътнически влак дерайлира в Испания, загинал е машинистът

Nova.bg

Сицилия беше връхлетяна от мощна буря

Nova.bg