Китай има проблем: По-слаб растеж, срив в раждаемостта

К итай отбелязва по-слаб икономически растеж, а прогнозите предвиждат това да продължи. Една от причините е рекордно ниската раждаемост. До 2100 населението на страната може да спадне от 1,4 млрд. до 800 милиона души, съобщи Deutsche Welle.

Икономиката на Китай отбелязва значително забавяне на растежа: Според данни на статистическата служба в Пекин, в последното тримесечие на 2025 година брутният вътрешен продукт (БВП) е нараснал с 4,5 % в сравнение със същия период на предходната година. С това втората по големина икономика в света отбеляза най-слабия тримесечен растеж от края на строгите ограничения, наложени заради пандемията преди около три години . През предходните три тримесечия растежът беше по-висок: съответно 5,4%, 5,2% и 4,8%.

За цялата 2025 година все пак е отчетен ръст от 5%. По този начин целта от "около 5%", поставена от китайското правителство, беше постигната. В същото време обаче това е един от най-ниските годишни темпове на растеж от десетилетия насам.

Външната търговия крепи икономиката - въпреки Тръмп

Икономистите виждат причината преди всичко в слабото вътрешно търсене: напрегнатият пазар на труда и спадащите цени на недвижимите имоти имат потискащ ефект сред потребителите. Забавяне се наблюдава и при инвестициите. Инвестициите в дълготрайни активи са спаднали с 3,8 % през 2025 в сравнение с предходната година. Особено ясен е спадът в сектора на недвижимите имоти: инвестициите в недвижими имоти са спаднали със 17,2 %.

Икономиката продължава да бъде поддържана стабилно от външната търговия. Въпреки продължаващите напрежения със САЩ и новите несигурности в търговската политика, миналата седмица Пекин обяви рекорден търговски излишък от 1,2 трилиона долара за 2025 година.

Търговският спор с Вашингтон доведе до значителен спад на износа за САЩ с 20 процента, както и до спад на вноса от САЩ с 14,6 процента. Други пазари обаче успяха да компенсират тези загуби.

Експерти: Забавянето в растежа ще продължи

Международните организации очакват по-нататъшно забавяне на растежа на китайската икономика през следващите години. Световната банка прогнозира растеж от около 4,4% за 2026, а Международният валутен фонд – около 4,5%. Американската инвестиционна банка Goldman Sachs е малко по-оптимистична с прогноза от 4,8%, но също така посочва, че стабилните износи вероятно ще останат основната опора.

Същевременно Goldman Sachs предупреждава за продължаващи структурни проблеми. В Китай изграждането на икономика, задвижвана от потреблението и услугите, ще отнеме "години, ако не и десетилетия", пише главната икономистка на банката за Китай Хуй Шан в актуален анализ. Освен това секторът на недвижимите имоти все още не е достигнал дъното, а слабият пазар на труда продължава да потиска покупателното настроение на домакинствата.

Демографска криза: никога не са раждали по-малко бебета

Към това се добавя и демографската криза. Според официалните данни, през 2025 населението на Китай е намаляло с 3,39 милиона и така днес то наброява 1,405 милиарда души. С това броят на жителите е намалял за четвърта поредна година, като спадът се е ускорил. Докато броят на смъртните случаи е нараснал до 11,31 милиона, броят на ражданията е спаднал до рекордно ниското ниво от 7,92 милиона.

Днес на 1000 жители се раждат едва 5,63 деца. Това е най-ниската стойност от основаването на Китайската народна република през 1949 година. Някои от причините за това са високите разходи за отглеждането на деца, скъпите жилища, но и икономическата несигурност сред младите хора. Броят на сватбите също продължава да спада.

През 2016 китайското правителство премахна т.нар. политика на едно дете, която беше въведена в началото на 1980-те години с цел контрол на бързия растеж на населението. От 2021 двойките могат да имат три деца. Въпреки това ООН очаква китайското население да намалее от 1,4 милиарда души до 800 милиона до 2100 година. За да разполага с достатъчно работна ръка, правителството планира да повиши постепенно пенсионната възраст.

Това развитие затруднява плановете на Пекин да стимулира вътрешното потребление. Заплашващата загуба на стотици милиони работници оказва допълнителен натиск върху и без това напрегнатите пенсионни фондове.