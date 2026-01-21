България

На среднощно заседание: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс на второ четене

Дебатите продължиха над 13 часа

21 януари 2026, 06:45
Внимание! Очакват се поледици и сняг в сряда

Внимание! Очакват се поледици и сняг в сряда
Среднощно заседание на правната комисия за Изборния кодекс

Среднощно заседание на правната комисия за Изборния кодекс
Председателят на КС: Ще решим делото за оставката Радев до дни

Председателят на КС: Ще решим делото за оставката Радев до дни
Бойко Борисов с първи коментар за оставката на президента Румен Радев

Бойко Борисов с първи коментар за оставката на президента Румен Радев
Задържаните за обира на инкасо в Ихтиман остават в ареста

Задържаните за обира на инкасо в Ихтиман остават в ареста
МЗ с актуална информация за грипа у нас

МЗ с актуална информация за грипа у нас
Сачева: ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и с неговия политически субект

Сачева: ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и с неговия политически субект
Седем области в страната са на прага на грипна епидемия

Седем области в страната са на прага на грипна епидемия

П арламентарната комисия по конституционни и правни въпроси обсъди на второ четене законопроекта за промени в Изборния кодекс на заседание, продължило над тринадесет часа. Депутатите отхвърлиха предложението на „БСП-Обединена левица“ оптичните устройства за сканиране на бюлетините да се въведат от 1 януари 2027 г. Гласувано бе законът да влезе в сила от публикуването му в „Държавен вестник“

Правната комисия продължава обсъжданията по поправките в Изборния кодекс

Депутатите подкрепиха предложението на ГЕРБ-СДС в случай на невъзможност за осигуряване на оптични устройства за първите поред парламентарни избори да се проведат избори по разпоредбите от кодекса, действащи до влизането в сила на законопроекта за промени.

Комисията подкрепи и предложението на „Има такъв народ“ в срок от един месец от влизане в сила на закона Министерският съвет да предприеме действия за осигуряване на оптичните устройства.

НС продължава работата по Изборния кодекс

Във вторник следобед започна поредно извънредно заседание на комисията във връзка с промените в Изборния кодекс. Те основно са свързани с въвеждането на оптични устройства за сканиране на бюлетини, избирателните списъци да се съставят на база данните на НСИ за резултатите от последното преброяване на населението, както и в държави извън Европейския съюз да се образуват до 20 броя секции извън дипломатическите и консулските ни представителства на Република България в съответната държава.

Правната комисия отхвърли 100% машинен вот

Депутатите първо обсъдиха предложенията за промени, а гласуването текст по текст започна след полунощ. Малко преди това Надежда Йорданова от ПП-ДБ коментира, че дебатът е преминал без почти да се разменят аргументи и отбеляза, че мнозинството зад измененията изслушва опозицията търпеливо, понякога с досада, но в повечето случаи мълчи. „Ремонт на ремонт ще има на този Изборен кодекс“, добави тя. Йорданова посочи, че работната група зад законопроекта е фантом. 

Среднощно заседание на правната комисия за Изборния кодекс

От „Възраждане“ също много пъти заявиха, че работната група е анонимна и не се знае кой стои зад конкретните предложения за промени. Преди да започне гласуването на текстовете, те поискаха заседанието да продължи в светлата част на денонощието, но предложението бе отхвърлено от мнозинството.

"В знак на протест ние напускаме и няма да участваме повече в този фарс", каза Златан Златанов и народните представители от групата си тръгнаха от заседанието.

Парламентът прие на първо четене промените в Изборния кодекс

На второ четене бяха приети основно предложенията на работната група, както и някои отделни редакционни предложения на „Има такъв Народ“, „БСП-Обединена левица“ и ГЕРБ-СДС.

Гласувано бе новите устройства и техният софтуер да са държавна собственост, която да се придобива и управлява от „Информационно обслужване“ АД, а ЦИК да организира и утвърждава удостоверяването на съответствието и дава разрешение за използване на устройствата и техния софтуер.

Също така се прие на какви изисквания трябва да отговаря оптичното устройство за сканиране. Предстои проектопромените в Изборния кодекс да бъдат обсъдени на второ четене в пленарна зала.  

Източник: БТА/Константин Костов, Лилия Йорданова    
Правна комисия промени Изборен кодекс гласуване второ четене
Последвайте ни
Внимание! Очакват се поледици и сняг в сряда

Внимание! Очакват се поледици и сняг в сряда

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

На среднощно заседание: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс на второ четене

На среднощно заседание: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс на второ четене

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Грижа за домашните любимци през зимния сезон

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 1 ден
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

И Габрово пред грипна епидемия, решават дали да въведат противоепидемични мерки

И Габрово пред грипна епидемия, решават дали да въведат противоепидемични мерки

България Преди 16 минути

Областният оперативен щаб се събира днес

Пътнически влак дерайлира край Барселона, машинистът загина, има много ранени

Пътнически влак дерайлира край Барселона, машинистът загина, има много ранени

Свят Преди 39 минути

Инцидентът става броени дни след смъртоносния сблъсък между два влака в Южна Испания

Как Тръмп промени света за 12 месеца

Как Тръмп промени света за 12 месеца

Свят Преди 1 час

За дванадесет месеца Доналд Тръмп нанесе сериозни щети на основания на правила световен ред

Секунди до Армагедон: Как северното сияние едва не предизвика ядрена война

Секунди до Армагедон: Как северното сияние едва не предизвика ядрена война

Любопитно Преди 1 час

В продължение на малко повече от час в един мразовит зимен ден светът преживя смразяващ допир с най-лошите кошмари от Студената война

Какво става, пазарите в САЩ се сринаха, доларът пада

Какво става, пазарите в САЩ се сринаха, доларът пада

Свят Преди 8 часа

Това е най-лошият ден за долара от август миналата година насам

Ремонти, сменят трасетата на трамваи в София

Ремонти, сменят трасетата на трамваи в София

България Преди 10 часа

Усилията са насочени както към изграждането на нови трамвайни линии

Обявиха червен код за Атина в Гърция

Обявиха червен код за Атина в Гърция

Свят Преди 10 часа

Общинските власти призоваха всички граждани да избягват ненужни пътувания

"Величие" съобщи за побой: Ще те убием. Да го удавим в канала!

"Величие" съобщи за побой: Ще те убием. Да го удавим в канала!

България Преди 11 часа

Сигналът е за нападение, при което пострадалият е пребит с дървени пръти

Зеленски: Трябва ни поне 3 милионна армия срещу Русия

Зеленски: Трябва ни поне 3 милионна армия срещу Русия

Свят Преди 12 часа

Документите за мир в Украйна са близо до финализиране

Сирия обяви примирие с кюрдите

Сирия обяви примирие с кюрдите

Свят Преди 12 часа

Кюрдите: Няма да предприемаме никакви военни действия, ако нашите сили не бъдат атакувани

Украйна иска 700 милиарда долара за армията си

Украйна иска 700 милиарда долара за армията си

Свят Преди 13 часа

Сумата се отнася до разходи за отбрана, които не са предвидени в украинския бюджет

<p>365 дни управление: Как 47-ият президент прекрои САЩ</p>

365 дни управление: Как 47-ият президент прекрои САЩ с укази, мита и депортации

Свят Преди 14 часа

Първата година на "Тръмп 2.0" донесе депортации, мита и залавянето на президента Мадуро

Откриха евро съкровище в стената на къща в Неготино

Откриха евро съкровище в стената на къща в Неготино

Свят Преди 14 часа

Съдия от Апелативния съд в Скопие е заподозрян

Невиждан потоп заля Тунис, има жертви

Невиждан потоп заля Тунис, има жертви

Свят Преди 14 часа

Най-малко четирима души загинаха

Ето какво не е харесвала кралица Елизабет II в себе си

Ето какво не е харесвала кралица Елизабет II в себе си

Любопитно Преди 14 часа

По време на фотосесия за Златния си юбилей Елизабет II шеговито признава пред фотографа, че не харесва ръцете си – малка лична несигурност, която разкрива човешката страна зад кралския образ

ЦИК заличи четири партии от "БСП - Обединена левица"

ЦИК заличи четири партии от "БСП - Обединена левица"

България Преди 15 часа

Решението подлежи на обжалване

Всичко от днес

От мрежата

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 21 януари, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 21 януари, сряда

Edna.bg

Борецът Шамил Мамедов дебютира с победа у нас

Gong.bg

ЦСКА с ново предизвикателство в Турция

Gong.bg

Пътнически влак дерайлира в Испания, загинал е машинистът

Nova.bg

Сицилия беше връхлетяна от мощна буря

Nova.bg