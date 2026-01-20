Жълт код за студено време: Температурите падат до -11 градуса

"Да скача в тигана" - първи политически реакции на обявеното обръщение на президента

В нимание, опасно студено време! Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за "опасно студено" време за вторник, 19 януари. Очакват се облаци и силен вятър.

Във вторник ще е предимно слънчево, но вечерта от югозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е слаб, предимно от изток.

Минималните температури ще бъдат между минус 11° и минус 6°, а максималните ще са от минус 1° до 4°.

За София минималната температура ще бъде около минус 9°, а максималната – около 1°.

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите:

Видин, Монтана, София Област, Враца, Ловеч, Плевен, В.Търново, Габрово, Русе, Търговище, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Шумен.

При жълт код от НИМХ съветват:

Бъдете внимателни - очакват се много ниски температури. Студеното време крие риск за здравето, особено за чувствителни и хронично болни хора, възрастни, деца и хора без подслон. Препоръчва се ограничаване на престоя на открито, носене на топло облекло и своевременно търсене на медицинска помощ при неразположение.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 6°.

Над Северното Черноморие ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще има значителна ниска облачност. Ще духа до умерен северен вятър, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 3°-5°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е значително по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи.

В сряда ще преобладава облачно време и още преди обяд от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат Южна България и Предбалкана. Значителни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток и температурите в Източна България ще се повишат, при което снегът в в източната част от Горнотракийската низина ще премине в дъжд и там има условия за образуване на поледици. Минималните температури ще бъдат между минус 8° и минус 3°, а максималните - от минус 1° до 4°.

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък на много места в югоизточната половина от страната ще има валежи и от сняг, и от дъжд. Остават условията за поледици на места в Източна България. Повишението на температурите ще продължи.

