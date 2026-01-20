България

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11 градуса

Минималните температури ще бъдат между минус 11° и минус 6°

20 януари 2026, 06:30
Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си пред КС

Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си пред КС
Слави Василев за оставката на Радев: Има нов играч, който има потенциала коренно да обърне картината

Слави Василев за оставката на Радев: Има нов играч, който има потенциала коренно да обърне картината
Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2
Променят втората пенсия, натрупани са 16 млрд. евро

Променят втората пенсия, натрупани са 16 млрд. евро
Първи политически реакции на оставката на Румен Радев

Първи политически реакции на оставката на Румен Радев
Румен Радев: Утре ще депозирам своята оставка

Румен Радев: Утре ще депозирам своята оставка
Предлагат да бъде обявена грипна епидемия в Бургас

Предлагат да бъде обявена грипна епидемия в Бургас

"Да скача в тигана" - първи политически реакции на обявеното обръщение на президента

В нимание, опасно студено време! Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за "опасно студено" време за вторник, 19 януари. Очакват се облаци и силен вятър.

Във вторник ще е предимно слънчево, но вечерта от югозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е слаб, предимно от изток.

Минималните температури ще бъдат между минус 11° и минус 6°, а максималните ще са от минус 1° до .

За София минималната температура ще бъде около минус 9°, а максималната – около .

Източник: НИМХ

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите: 

  1. Видин, 
  2. Монтана, 
  3. София Област, 
  4. Враца, 
  5. Ловеч, 
  6. Плевен, 
  7. В.Търново,
  8. Габрово, 
  9. Русе, 
  10. Търговище, 
  11. Русе, 
  12. Разград, 
  13. Силистра, 
  14. Добрич, 
  15. Варна, 
  16. Шумен. 

При жълт код от НИМХ съветват:

Бъдете внимателни - очакват се много ниски температури. Студеното време крие риск за здравето, особено за чувствителни и хронично болни хора, възрастни, деца и хора без подслон. Препоръчва се ограничаване на престоя на открито, носене на топло облекло и своевременно търсене на медицинска помощ при неразположение.

Източник: НИМХ

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 6°.

Над Северното Черноморие ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще има значителна ниска облачност. Ще духа до умерен северен вятър, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 3°-5°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е значително по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи.

Вижте в нашата галерия: Студената красота на зимата

Студената красота на зимата
14 снимки
зима
зима
зима студ
зима

В сряда ще преобладава облачно време и още преди обяд от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат Южна България и Предбалкана. Значителни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток и температурите в Източна България ще се повишат, при което снегът в в източната част от Горнотракийската низина ще премине в дъжд и там има условия за образуване на поледици. Минималните температури ще бъдат между минус 8° и минус 3°, а максималните - от минус 1° до.

Източник: НИМХ

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък на много места в югоизточната половина от страната ще има валежи и от сняг, и от дъжд. Остават условията за поледици на места в Източна България. Повишението на температурите ще продължи.

Източник: НИМХ

Пълна прогноза за времето в страната можете да намерите в Sinoptik.bg

Източник: НИМХ    
Последвайте ни
Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си пред КС

Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си пред КС

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11 градуса

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11 градуса

Сбогом, Маестро: Почина великият Валентино

Сбогом, Маестро: Почина великият Валентино

Осем AI камери в Гърция регистрираха 28 973 нарушения за по-малко от месец

Осем AI камери в Гърция регистрираха 28 973 нарушения за по-малко от месец

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 4 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 4 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Любопитно Преди 18 минути

Зимата и дългите празници не са причина да забравяме за физическата активност

<p>Какво наистина помага на мозъка да старее по-бавно</p>

Какво наистина помага на мозъка да старее по-бавно според невролог

Любопитно Преди 18 минути

Важно е да се отнасяте към мозъка си като към пенсионен фонд – колкото по-рано инвестирате, толкова по-добре се изплаща

Какво да ядете, за да спите по-добре: Ново проучване разкрива изненадващи резултати

Какво да ядете, за да спите по-добре: Ново проучване разкрива изненадващи резултати

Любопитно Преди 24 минути

Лошият сън може да накара хората да се насочват към храни с високо съдържание на мазнини и захар, по-малко се знае за това как диетата пряко влияе върху моделите на сън

Тръмп: Европа да си гледа Украйна, а не Гренландия

Тръмп: Европа да си гледа Украйна, а не Гренландия

Свят Преди 8 часа

Той също така критикува европейските лидери

Румен Радев тръгна от президентството с ескорт на НСО

Румен Радев тръгна от президентството с ескорт на НСО

България Преди 9 часа

Минути след като Радев си замина, от сградата на президентството започнаха да излизат и секретарите и съветниците му

Русия, Украйна и САЩ ще договарят мир в Давос

Русия, Украйна и САЩ ще договарят мир в Давос

Свят Преди 9 часа

Тръмп ще участва лично на тазгодишната среща

Светът реагира за оставката на Румен Радев

Светът реагира за оставката на Румен Радев

Свят Преди 10 часа

Китайската агенция „Синхуа“ също разчете речта на държавния глава

Франция отхвърля поканата на Тръмп за „Съвета за мир“

Франция отхвърля поканата на Тръмп за „Съвета за мир“

Свят Преди 10 часа

Франция потвърди ангажимента си към ООН

Председателят на ЕП проговори на български: Честито и добре дошли

Председателят на ЕП проговори на български: Честито и добре дошли

Свят Преди 10 часа

Петкова пред Еврогрупата: Пуснахме над 4,3 млрд. евро в обращение

Петкова пред Еврогрупата: Пуснахме над 4,3 млрд. евро в обращение

България Преди 12 часа

Петкова информира своите колеги за процеса по въвеждане на еврото в България

<p>Профилната снимка на първата дама предизвика вълна от реакции</p>

Профилната снимка на първата дама Десислава Радева предизвика вълна от реакции

България Преди 12 часа

Някои направиха и аналогия с визията и стила на предизборните снимки на първата дама на САЩ Мелания Тръмп

Дания се отказа от Давос заради Тръмп

Дания се отказа от Давос заради Тръмп

Свят Преди 12 часа

Димитър Радев: Вдигане на лихвите при растеж на заплатите

Димитър Радев: Вдигане на лихвите при растеж на заплатите

Свят Преди 12 часа

Радев: По-силното евро, при равни други условия, би ограничило вносната инфлация

Кой е част от "Съвета за мир" на Тръмп за Газа?

Кой е част от "Съвета за мир" на Тръмп за Газа?

Свят Преди 13 часа

Тръмп представя сложна трислойна структура за управление на Газа, която поставя него и произраелски официални лица на върха, докато палестинците са ограничени

Учени откриха странна структура от желязо в Пръстеновидната мъглявина

Учени откриха странна структура от желязо в Пръстеновидната мъглявина

Любопитно Преди 13 часа

Наричана още Месие 57, мъглявината представлява светещите останки от някогашна звезда, подобна на Слънцето

Скандал и траур в Испания след влаковата катастрофа

Скандал и траур в Испания след влаковата катастрофа

Свят Преди 14 часа

Машинисти всеки ден са уведомявали оператора за опасенията си

Всичко от днес

От мрежата

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Мляко с ориз и ябълково пюре

Edna.bg

Почина легендарният италиански дизайнер Валентино – човекът, който превърна червеното в символ на вечна елегантност!

Edna.bg

Комо разби Лацио и се завърна на победния път

Gong.bg

Стоилов: Ценна победа, но не бяхме на обичайното си високо ниво

Gong.bg

Жълт код за студено време в Северна България

Nova.bg

Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си днес

Nova.bg