Ето какво не е харесвала кралица Елизабет II в себе си

В ъпреки че в продължение на десетилетия тя беше една от най-сниманите жени в света, кралица Елизабет II имаше една малка, много човешка несигурност.

За разлика от много други известни личности, в този случай не става дума за строга забрана или кралско правило, а по-скоро за личен дискомфорт, който с времето се превръща в любопитен анекдот.

Embed from Getty Images

Британският фотограф Ранкин, който снима Елизабет II по повод нейния Златен юбилей през 2002 г., по-късно разкрива в интервюта детайл от фотосесията, който го е изненадал. Когато ѝ предлага да позира, държейки меч – символичен, мощен и царствен аксесоар – Елизабет II, разказва той, го погледнала и просто казала: „Не харесвам ръцете си.“

Embed from Getty Images

Фотографът уточнява, че по време на снимките кралицата шеговито му е споделила, че не харесва ръцете си. Именно затова тя не е била очарована от идеята да държи меч в портрета, тъй като това би направило ръцете ѝ по-изпъкнали и по-силно акцентирани.

Embed from Getty Images

С течение на времето това признание често се е превръщало в твърдението, че кралицата никога не е позволявала тази част от тялото ѝ да бъде снимана. Реалността обаче е малко по-различна. Ръцете на Елизабет II присъстват на безброй официални и неофициални фотографии – по време на поздрави, ръкостискания, при носене на нейната емблематична чанта или докато жестикулира на публични събития.

Истината е, че кралицата, както много жени, е била самокритична към външния си вид. Вместо да налага правила и забрани, тя е открила решение в характерния си класически стил: ръкавици, дискретни пози и внимателно подбрани портрети.