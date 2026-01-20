Любопитно

Ето какво не е харесвала кралица Елизабет II в себе си

По време на фотосесия за Златния си юбилей Елизабет II шеговито признава пред фотографа, че не харесва ръцете си – малка лична несигурност, която разкрива човешката страна зад кралския образ

20 януари 2026, 16:53
Тайната история на Анна Стронг – забравената шпионка на Джордж Вашингтон

Археолог: Гробницата на Нефертити ще бъде открита скоро

Odd Crew – легендите на българския метъл

Рекорд от 20 години: Земята е под ударите на екстремна слънчева буря

След два сезона: Netflix спира шоуто на Меган Маркъл

Зрелищна гледка: Полярно сияние озари Европа, включително и България (ВИДЕО)

Празник е! Имен ден имат...

Какво наистина помага на мозъка да старее по-бавно според невролог

В ъпреки че в продължение на десетилетия тя беше една от най-сниманите жени в света, кралица Елизабет II имаше една малка, много човешка несигурност.

За разлика от много други известни личности, в този случай не става дума за строга забрана или кралско правило, а по-скоро за личен дискомфорт, който с времето се превръща в любопитен анекдот.

Британският фотограф Ранкин, който снима Елизабет II по повод нейния Златен юбилей през 2002 г., по-късно разкрива в интервюта детайл от фотосесията, който го е изненадал. Когато ѝ предлага да позира, държейки меч – символичен, мощен и царствен аксесоар – Елизабет II, разказва той, го погледнала и просто казала: „Не харесвам ръцете си.“

Фотографът уточнява, че по време на снимките кралицата шеговито му е споделила, че не харесва ръцете си. Именно затова тя не е била очарована от идеята да държи меч в портрета, тъй като това би направило ръцете ѝ по-изпъкнали и по-силно акцентирани.

С течение на времето това признание често се е превръщало в твърдението, че кралицата никога не е позволявала тази част от тялото ѝ да бъде снимана. Реалността обаче е малко по-различна. Ръцете на Елизабет II присъстват на безброй официални и неофициални фотографии – по време на поздрави, ръкостискания, при носене на нейната емблематична чанта или докато жестикулира на публични събития.

Истината е, че кралицата, както много жени, е била самокритична към външния си вид. Вместо да налага правила и забрани, тя е открила решение в характерния си класически стил: ръкавици, дискретни пози и внимателно подбрани портрети.

Източник: zadovoljna.dnevnik.hr    
