Кейти Пери напуска журито на American Idol

П оявявайки се в "Шоуто на Джими Кимъл" в понеделник вечерта, 39-годишната Кейти Пери каза: "Мисля, че това вероятно ще бъде последното ми шоу, последният ми сезон за Idol."

Обяснявайки решението си, тя каза, че иска да "отиде да види света" и намекна за издаването на нова музика.

Пери е съдия в шоуто на ABC от 2018 г.

Певицата направи съобщението, след като беше попитана от Джими Кимъл колко дълго ще остане в American Idol.

Обяснявайки решението си, тя каза: „Това ме свързва със сърцето на Америка, но чувствам, че трябва да изляза и да усетя този пулс в собствения си ритъм.“

Но тя не изключи напълно бъдещо завръщане в шоуто. „Може би ще се върна някой ден.“

Пери се появи в "Шоуто на Джими Кимъл" преди премиерата на двадесет и втория сезон на American Idol в неделя, където тя е част от журито заедно с соул и R&B легендата Лайънъл Ричи и кънтри певеца Люк Браян.

Попитана как са реагирали останалите съдии на новината, тя каза: „Те знаят, че имам някои неща, планирани за тази година... Създавам място за новия си размах на крилата. Знаеха, че съм в студиото от известно време. Значи решиха, че нещо става.“

Кейти Пери също така коментира изпълнението си за крал Чарлз III на предавания по телевизията Коронационен концерт през май миналата година.

Разказвайки как е тичала през замъка Уиндзор, за да навреме за изпълнението си за крал Чарлз и кралица Камила, тя каза: „Натъкнах се направо на тях и си казах „О, отидох в грешната посока“.

Пери стана известна през 2008 г. с песента "I Kissed A Girl", която доминира в класациите в началото на 2010 г. Последният ѝ албум "Smile" излезе през 2020 г.

Тя се присъедини към American Idol в неговия шестнадесети сезон като част от рестартирането му по ABC през 2018 г., следвайки стъпките на предишни съдии като Саймън Коуел, Пола Абдул, Марая Кери и Ники Минаж.

Времето ѝ в шоуто привлече някои противоречиви заглавия. Миналата година участничка я обвини, че „засрамва майка си“, след като Пери се пошегува за нея, че „слага прекалено много храна на масата“.

Тя също се изправи срещу реакция, когато друг участник през 2018 г. каза, че се почувствал неудобно, когато Пери го целунал по устните, защото това била първата му целувка в живота.

Миналата година Пери продаде правата върху петте си студийни албума за 225 милиона долара, малко преди да приключи почти двугодишното си пребиваване в Лас Вегас през ноември.

Тя е омъжена за актьора Орландо Блум и имат дъщеря на име Дейзи Доув, на три години.