Кейт Мос разтревожи феновете си на Седмицата на модата в Париж (ВИДЕО)

К ейт Мос разтревожи феновете си, след като беше заснета да изглежда „изтощена“ по време на Седмицата на модата в Париж.

51-годишният супермодел беше уловен на видео, докато позира за снимки на първия ред на ревюто на Isabel Marant за есен 2025 г. В черно кожено яке, с ръце в джобовете, Кейт кръстосваше крака и се поклащаше леко от едната на другата страна, докато разговаряше с мъж до себе си.

Клипът, споделен в социалните мрежи, включително от френското списание ELLE, започва със сцена, в която Кейт разговаря с жена, седнала зад нея.

Щом осъзнава, че камерата е насочена към нея, тя рязко се завърта напред и започва трескаво да позира.

Видеото бързо предизвика вълна от реакции, след като беше гледано стотици хиляди пъти. Един потребител в TikTok написа:

„Мислех, че това е пуснато на двойна скорост.“

Друг добави:

„Само като я гледам, се чувствам неспокойно.“

Трети коментира:

„Защо изглежда толкова нервна? Това ме тревожи.“

А друг зрител написа:

„Гледайки това, усещам, че не мога да дишам.“

Все пак не всички бяха критични – някои фенове на Кейт я защитиха.

По-симпатизиращите ѝ коментатори предположиха, че движенията ѝ изглеждат „трескави“, просто защото е била снимана.

„Честно казано, всеки път, когато съм я виждал да позира за папараци, тя винаги „щраква“ в кадър, така че да, може да изглежда малко странно, но това е типично за нея“, коментира друг потребител на TikTok.

