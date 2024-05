Кейт Мос и внукът на Боб Марли бяха уловени в интимен момент

П апараци уловиха интимен момент между 50-годишната Кейт Мос и 27-годишният внук на Боб Марли, ямайският музикант Скип Марли, пише Daily Mail. На получените снимки Мос и Скип се разхождат хванати за ръце.

Kate Moss, 50, spotted holding hands with Skip Marley, 27, before frosty meet-up with boyfriend https://t.co/6JBtzXD0JD pic.twitter.com/jxyLlSuJlm

Известно е, че моделът присъства на изпълнението на музиканта на откриването на фестивала Med Bodrum в Турция. В същото време тя изтича на сцената към изпълнителя, в резултат на което се наложи охраната да я отведе.

A look at Bob Marley's reggae star grandson Skip's life, career and famous links: From collaborating with Katy Perry to holding hands with supermodel Kate Moss https://t.co/hhZH4hAmih