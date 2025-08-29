Защо Уилям и Кейт никога няма да заживеят в Бъкингамския дворец

С поред кралски биограф, принцът на Уелс няма да се установи в Бъкингамския дворец, когато стане крал. Вместо това 43-годишният принц Уилям планира да остане в собствения си дом – по подобие на баща си, крал Чарлз, който запази Кларънс Хаус като своя лондонска резиденция след възкачването си на трона през 2022 г, пише HELLO!.

Принцът и принцесата на Уелс възнамеряват по-късно тази година да се преместят в своя „дом завинаги “ – Форест Лодж в Големия парк на Уиндзор, който се намира на кратко разстояние с кола от сегашното им жилище Аделаида Котидж.

🔺 NEW: The Prince of Wales will become the first monarch not to live in a palace or a castle when he succeeds his father as king, as he is set to move his family into a new “forever home” in Windsor https://t.co/QrlxqUXFka — The Times and The Sunday Times (@thetimes) August 16, 2025

Двойката разполага също с Анмър Хол – просторен дом с десет спални в имението Сандрингам в Норфолк, както и с апартамент в двореца Кенсингтън, използван основно за официални събития.

„Уилям никога не би се преместил в Бъкингамския дворец,“ казва кралският биограф и главен редактор на списание Majesty Ингрид Сюард пред HELLO! в броя от тази седмица. „Той никога не е изпитвал особена привързаност към двореца и вероятно не е прекарвал много време там. Кралицата и принц Филип бяха съкрушени, когато трябваше да напуснат Кларънс Хаус; Уинстън Чърчил им каза, че кралицата трябва да живее в двореца.“

Сюард добавя: „Но това беше тогава, а сега времената са различни. Напълно възможно е Бъкингамският дворец да бъде отворен за обществеността през цялата година, а не само през лятото, докато за официални банкети може да се използва замъкът Уиндзор.“

Практични родители

Хора, близки до кралското семейство, смятат, че новото местоположение ще позволи на принца и принцесата на Уелс да останат „активни“ родители, тъй като редовно водят и взимат децата си от училище.

12-годишният принц Джордж, 10-годишната принцеса Шарлот и 7-годишният принц Луи в момента учат в близкото училище „Ламбрук“ в Бъркшир. След 13-ия си рожден ден през юли догодина Джордж ще се премести в друго училище, като фаворит за избора се смята колежът „Итън“.

„Смятам, че Уилям ще бъде отдаден баща и едновременно с това монарх – нещо изключително трудно, но вярвам, че ще се справи, като промени начина, по който се управляват нещата. Включително като стане по-самостоятелен и по-малко зависим от данъкоплатците,“ казва Ингрид Сюард пред HELLO!.

Prince William and Kate avoided palace life, even as he prepared to take the throne from King Charles. https://t.co/Q0jJWFKf4d — Radar Online (@radar_online) August 28, 2025

Тя добавя: „Той е истински визионер и разбира, че монархията трябва да се адаптира, за да оцелее.“

В момента Бъкингамският дворец преминава през десетгодишен ремонт на стойност 369 милиона паунда. Очаква се реконструкцията да приключи през 2027 г., когато кралят и кралицата планират да се преместят в обновената резиденция.