Кейт в черно до Уилям и крал Чарлз - трогателно сбогуване с херцогинята на Кент

К ейт Мидълтън, принц Уилям и други членове на кралското семейство присъстваха на прощалната церемония за Катрин, херцогиня на Кент, съобщава The Post .

Британското кралско семейство отдаде последна почит на погребението на Катрин, херцогиня на Кент, след кончината ѝ по-рано този месец.

Херцогинята, която бе най-възрастният член на кралското семейство, почина мирно в дома си на 4 септември на 92-годишна възраст. Тя беше съпруга на принц Едуард, херцог на Кент – първи братовчед на покойната кралица Елизабет II.

Във вторник старши членове на кралското семейство пристигнаха в катедралата „Уестминстър“ за трогателната церемония. Всички гости бяха облечени в черно в знак на траур.

Крал Чарлз III пристигна сам, без кралица Камила, която отмени присъствието си в последния момент заради болезнено възпаление на синусите, потвърди Бъкингамският дворец. Въпреки това тя планира да участва в предстоящото държавно посещение на президента Доналд Тръмп, който трябва да пристигне във Великобритания във вторник вечер.

Принц Уилям беше видян да влиза в катедралата малко преди церемонията, придружен от съпругата си Катрин, принцесата на Уелс. Двамата бяха облечени в черно.

Принц Андрю също присъства, пристигайки заедно с бившата си съпруга Сара Фъргюсън. Той бе сърдечно приветстван от духовник при влизането си. Сред присъстващите бе и внучката на покойната – лейди Марина Шарлот Уиндзор.

Забележимо отсъствие бе принц Хари, който се завърна в САЩ миналата седмица след кратко посещение във Великобритания. Разбира се, херцогът на Съсекс е изпратил лични съболезнования по-рано този месец.

Съгласно личната вяра на Катрин, службата е първото католическо погребение на член на британското кралско семейство в модерната история. По време на церемонията бе прочетено послание от папа Лъв.

Ковчегът на херцогинята бе донесен в катедралата, за да бъде положен на нейното желано място за вечен покой. Той беше украсен с голям венец от английски градински цветя, подбрани от близките ѝ, с акцент върху бели рози – символа на Йоркшир, където тя е родена.

Тялото на Катрин пристигна в катедралата от дома ѝ в двореца „Кенсингтън“ в понеделник, придружено от близките ѝ. Службата бе водена от архиепископа на Уестминстър, кардинал Винсент Никълс.

В церемонията участваха войници от полка „Кралските драгуни“, на който херцогинята бе заместник-полковник от самото му основаване през 1992 г. Те носеха ковчега, а гайдар от полка предвождаше процесията.

Това бе последното желание на херцогинята – нейното погребение да се състои в катедралата „Уестминстър“. Това е и първото погребение, което се провежда там от построяването на храма през 1903 г.

Крал Чарлз III, за когото се знае, че е имал близка връзка с покойната, нареди знамената в кралските резиденции в цялата страна да бъдат спуснати наполовина.

Катрин бе родена като Катрин Уорсли през 1933 г. в Йоркшир, в аристократично семейство със значителни земи. През 1961 г. тя се омъжи за херцог Едуард от Кент, внук на крал Джордж V. На пищната сватба в катедралата в Йорк присъстваха и членове на кралското семейство, включително принцеса Ан като шаферка.

Херцогинята се отличаваше с дългогодишна отдаденост на обществените каузи, особено в областта на музиката и благосъстоянието на децата. През 1994 г. тя прие католическата вяра – първият член на кралското семейство, направил това от над 300 години. През 2002 г. се оттегли от публичните задължения и престана да използва титлата „Нейно кралско височество“, за да води по-спокоен живот. В изненадващ ход започна работа като учител по музика в училище, където учениците я наричаха просто „госпожа Кент“.

Нейната последна публична поява беше през октомври 2024 г., когато заедно със съпруга си отбеляза неговия 89-и рожден ден.

Катрин оставя след себе си съпруга си, херцога на Кент, двамата им синове – Джордж Уиндзор, граф на Сейнт Андрюс, и лорд Никълъс Уиндзор, както и дъщеря им лейди Хелън Тейлър.