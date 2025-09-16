Кейт в черно до Уилям и крал Чарлз - трогателно сбогуване с херцогинята на Кент

К ейт Мидълтън, принц Уилям и други членове на кралското семейство присъстваха на прощалната церемония за Катрин, херцогиня на Кент, съобщава The Post.
Британското кралско семейство отдаде последна почит на погребението на Катрин, херцогиня на Кент, след кончината ѝ по-рано този месец.
Херцогинята, която бе най-възрастният член на кралското семейство, почина мирно в дома си на 4 септември на 92-годишна възраст. Тя беше съпруга на принц Едуард, херцог на Кент – първи братовчед на покойната кралица Елизабет II.
Във вторник старши членове на кралското семейство пристигнаха в катедралата „Уестминстър“ за трогателната церемония. Всички гости бяха облечени в черно в знак на траур.
Крал Чарлз III пристигна сам, без кралица Камила, която отмени присъствието си в последния момент заради болезнено възпаление на синусите, потвърди Бъкингамският дворец. Въпреки това тя планира да участва в предстоящото държавно посещение на президента Доналд Тръмп, който трябва да пристигне във Великобритания във вторник вечер.
Принц Уилям беше видян да влиза в катедралата малко преди церемонията, придружен от съпругата си Катрин, принцесата на Уелс. Двамата бяха облечени в черно.
Принц Андрю също присъства, пристигайки заедно с бившата си съпруга Сара Фъргюсън. Той бе сърдечно приветстван от духовник при влизането си. Сред присъстващите бе и внучката на покойната – лейди Марина Шарлот Уиндзор.
Забележимо отсъствие бе принц Хари, който се завърна в САЩ миналата седмица след кратко посещение във Великобритания. Разбира се, херцогът на Съсекс е изпратил лични съболезнования по-рано този месец.
Съгласно личната вяра на Катрин, службата е първото католическо погребение на член на британското кралско семейство в модерната история. По време на церемонията бе прочетено послание от папа Лъв.
Ковчегът на херцогинята бе донесен в катедралата, за да бъде положен на нейното желано място за вечен покой. Той беше украсен с голям венец от английски градински цветя, подбрани от близките ѝ, с акцент върху бели рози – символа на Йоркшир, където тя е родена.
Тялото на Катрин пристигна в катедралата от дома ѝ в двореца „Кенсингтън“ в понеделник, придружено от близките ѝ. Службата бе водена от архиепископа на Уестминстър, кардинал Винсент Никълс.
В церемонията участваха войници от полка „Кралските драгуни“, на който херцогинята бе заместник-полковник от самото му основаване през 1992 г. Те носеха ковчега, а гайдар от полка предвождаше процесията.
Това бе последното желание на херцогинята – нейното погребение да се състои в катедралата „Уестминстър“. Това е и първото погребение, което се провежда там от построяването на храма през 1903 г.
Крал Чарлз III, за когото се знае, че е имал близка връзка с покойната, нареди знамената в кралските резиденции в цялата страна да бъдат спуснати наполовина.
Катрин бе родена като Катрин Уорсли през 1933 г. в Йоркшир, в аристократично семейство със значителни земи. През 1961 г. тя се омъжи за херцог Едуард от Кент, внук на крал Джордж V. На пищната сватба в катедралата в Йорк присъстваха и членове на кралското семейство, включително принцеса Ан като шаферка.
Херцогинята се отличаваше с дългогодишна отдаденост на обществените каузи, особено в областта на музиката и благосъстоянието на децата. През 1994 г. тя прие католическата вяра – първият член на кралското семейство, направил това от над 300 години. През 2002 г. се оттегли от публичните задължения и престана да използва титлата „Нейно кралско височество“, за да води по-спокоен живот. В изненадващ ход започна работа като учител по музика в училище, където учениците я наричаха просто „госпожа Кент“.
Нейната последна публична поява беше през октомври 2024 г., когато заедно със съпруга си отбеляза неговия 89-и рожден ден.
Катрин оставя след себе си съпруга си, херцога на Кент, двамата им синове – Джордж Уиндзор, граф на Сейнт Андрюс, и лорд Никълъс Уиндзор, както и дъщеря им лейди Хелън Тейлър.