Като Мерилин Монро: Приянка Чопра блести в съблазнителна рокля (СНИМКИ)

П риянка Чопра беше очарователна в червена рокля с корсет от Vivienne Westwood на премиерата на филма „Цитадела“ в Лондон.

40-годишната актриса допълни роклята си с дръзки червени устни, а кестенявата ѝ коса беше оформена в буйни къдрици.

На червения килим актрисата показа своята вътрешна Мерилин Монро, давайки на камерите няколко знойни пози, които я показваха леко наведена и с изпъкнало дупе. Това привлече вниманието на съпруга ѝ Ник Джонас, който я обсипа с целувки, когато се присъедини към нея за снимки.

Congrats to my ❤️ @priyankachopra and the entire cast of @CitadelonPrime on the world premiere. Streaming April 28th on @PrimeVideo! pic.twitter.com/kspRiM5Vot