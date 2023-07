"Като фурна, но 1000 пъти по-лошо": Ужасът от изригването на Белия остров

О целели от едно от най-тежките природни бедствия в Нова Зеландия описват парещата болка, когато са били затрупани от горящ пясък, пепел и камъни по време на изригването на вулкана на остров Уакаари или Белия остров през 2019 г., при което загинаха 22 души.

Техните показания бяха изслушани тази седмица по време на наказателен процес, заведен от WorkSafe, регулатора за здраве и безопасност в страната, срещу шест страни, включително трима братя, които притежават острова, някога популярна туристическа дестинация на 48 км от северния остров на Нова Зеландия.

По време на взрива на Whakaari, традиционното име на острова на маорите, са се намирали 47 души, включително младоженци и семейства, които са загинали или са получили тежки изгаряния при инцидента.

Посредством видеовръзка от Австралия туристката Ани Лу заяви пред съда в четвъртък, че е резервирала екскурзия до острова с майка си, след като прочела за него в брошура, и каза, че не са били предупредени, докато не са застанали на острова, че вулканът е с "второ ниво".

"Не се споменаваше, че нещата са опасни", каза тя.

Според шестстепенната система за предупреждение за вулкани в Нова Зеландия ниво две означава "умерено до засилено вулканично безпокойство" с възможност за изригване.

Туристите са били оборудвани с каски и противогази, но иначе не им е било казано да носят или носят нещо специално, освен затворени обувки и дрехи, които ги покриват, каза Лу.

"Впечатлението, което ни направиха, беше, че това е просто един обикновен ден", каза Лу.

Но това, което се случило, било ужасяващо изпитание, в резултат на което Лу получила изгаряния на 38% от тялото си, което наложило множество кожни присадки, които оставили белези по единствените части на тялото ѝ, които не били изгорени.

В деня на изригването Лу разказва, че майка ѝ забелязала черен облак в небето, след което чули някой да крещи: "Всички бягайте".

Видеозаписът, възпроизведен в съда, показва огромни облаци пепел, които загрозяват групата туристи, придружени от екскурзоводи от кея, където е акостирала лодката им, до кратера.

Лу разказва, че първият порив на вятъра е свалил каската ѝ и докато се е гмуркала, за да се прикрие зад едно скално образувание, е държала противогаза на устата си.

Това, което се случило след това, предизвикало вълни от почти неописуема болка, казва Лу.

"Сякаш отвсякъде се сипеха пясък и камъни по мен. Наистина, наистина много ме болеше", казва тя. "Просто горях. Никога досега не съм усещала подобно нещо. Беше все едно някой е нагрял някакви игли, докато станат горещи като желязо, и след това ги е запратил всичките върху теб".

Trial opens over New Zealand's 2019 White Island volcanic eruption.



A massive explosion killed 22 people visiting the island while others were left with terrible burnshttps://t.co/MTzhFBOBlU pic.twitter.com/pl69SFIljN — AFP News Agency (@AFP) July 11, 2023

"Помислете си, ако отворите фурна и топлината просто се втурне към вас. Това е нещо подобно, но 1000 пъти по-лошо."

Съдът изслуша записано интервю, което Лу даде на полицията няколко месеца след бедствието, а в четвъртък тя беше помолена да добави повече подробности за последиците от изригването.

"Нямаше никакви ясни инструкции или план, всички просто се ръководеха единствено от инстинкта за борба или бягство и тичаха директно към кея", каза тя.

Лу каза, че е влязла във водата, за да спре легените си да се разтопят в плътта ѝ. Тя добави, че медицинската помощ на лодката е била "много ограничена", а запасите от вода са били недостатъчни, тъй като хората са се опитвали да отмият пепелта от кожата си.

Лу заяви пред съда, че изригването я е променило "физически и психически".

Преди бедствието тя е работила в модната индустрия. След него е трябвало да си вземе отпуск, за да се лекува, и вече не е могла да се върне. "Наложи се да сменя изцяло кариерата си, защото, знаете ли, колкото и трудно да звучи, модната индустрия е свързана с външния вид", каза тя.

По-рано съдът изслуша свидетелските показания на американските туристи Матю и Лорън Ури, които са били на меден месец и са резервирали екскурзия до острова чрез Royal Caribbean Cruises.

Матю Ури заяви, че морето е било изключително бурно по време на пътуването с малка лодка до острова и много от пътниците са получили морска болест. Той каза, че на туристите е било казано, че нивото на активност на вулкана е повишено, което означава, че не могат да отидат в някои райони на острова.

"Споменаха, че за наше удобство ще имаме респиратори. Това беше всичко, което си спомням, че казаха за острова, докато бяхме на лодката", каза той. "Може да са дали и няколко други информации, но не си спомням нищо конкретно".

На острова Ури каза, че водачите са отвели групата им до ръба на кратера, където са прекарали около 10 минути, преди бавно да се върнат обратно.

"Спомням си, че някой извика: "Виж" и аз погледнах и видях много голям черен облак, който излизаше от вулкана. И тогава ни казаха да бягаме", разказва той.

Лорън Ури разказва, че издигащият се черен облак е бил безшумен, но когато тя и съпругът ѝ се скрили зад една скала, чули "силен бум" при изригването на вулкана, а след това и писъци. "Писъци за помощ и писъци в агония", казва тя в показанията си.

The first Australian witness in a trial over a deadly New Zealand eruption has given emotive testimony about her experience on that day. https://t.co/jxBR4RLAME — SBS News (@SBSNews) July 13, 2023

Матю Ури каза, че се е мъчил да диша, докато ги е обгръщала вълна от топлина, която според прокурорите е достигала 100 градуса по Целзий (212 градуса по Фаренхайт) или повече.

"Не знам дали беше пара или гореща пепел, но беше навсякъде по нас", каза той.

Когато небето се прояснило, оцелелите се промъкнали през дебел слой пепел, за да стигнат до малката надуваема лодка, акостирала на кея.

"Някои хора не бяха толкова ранени, колкото други, така че някои хора можеха да се качат на лодката много по-лесно от други. (Някои хора) скачаха върху нея и избутваха други хора настрани", каза Лорън Ури.

От този ден насам двойката е претърпяла множество операции и присаждания на кожа.

"Искахме да имаме две деца, но сега се считам за високорискова, ако реша да имам деца", казва Лорън Ури. "Така че това се отрази на мен, на съпруга ми и на семействата ни много повече, отколкото само на физическите ни наранявания", каза тя пред съда.

Шестте страни, които се борят срещу обвиненията, включват тримата братя, които са собственици на острова - Андрю, Питър и Джеймс Бътъл и тяхната компания Whakaari Management Ltd (WML), както и ID Tours New Zealand Ltd и Tauranga Tourism Services Ltd.

Прокурорът от WorkSafe Кристи Макдоналд KC заяви пред съда, че пътниците на круизните кораби "не са получили никаква информация за здравето и безопасността преди началото на обиколката" и че WML не е изпълнила задължението си да се грижи за туристите, посещаващи острова.

Към 2019 г. тя заяви, че WML е реализирала годишна печалба от около 1 млн. новозеландски долара (640 000 щатски долара) от туризма на острова, но не са били изразходвани достатъчно средства за осигуряване на безопасността на съоръженията.

"WML беше длъжна да разбере рисковете от това, което прави. Тя така и не си направи труда да разбере правилно рисковете", каза тя.

Buttles и WML отричат обвиненията. По време на друго съдебно заседание, в което се искаше обвиненията да бъдат отхвърлени, адвокатът на Бътълс Дейвид Нейтце заяви, че братята са имали малък контрол върху екскурзиите, според филиала на CNN Radio New Zealand.

Horrifying moment tourists are engulfed by ash cloud as they try to flee volcanic eruption is shown in court as trial into White Island eruption that killed 22 people begins in New Zealand pic.twitter.com/1W1HVz2OXv — MURAT SONGÜN (@Hak_0606) July 11, 2023

Пет организации вече са се признали за виновни и очакват присъда, включително Volcanis Air Safaris, Aerius, Kahu NZ и White Island Tours.

Новозеландската научна агенция GNS се призна за виновна по едно обвинение за това, че не се е консултирала с пилотите на хеликоптери за рисковете, а едно обвинение беше отхвърлено.

Миналата година операторът на луксозни чартърни полети Inflite се призна за виновен и беше глобен с 227 500 новозеландски долара (145 000 USD) плюс съдебните разноски. Обвиненията предвиждат максимална глоба от 1,5 млн. новозеландски долара (950 000 щатски долара).

Очаква се съдебният процес да продължи 16 седмици.