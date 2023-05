Заради изригване на вулкан: Около 250 души са евакуирани в Гватемала

О коло 250 местни жители са евакуирани заради изригване на Огнения вулкан в Гватемала, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че по склоновете на вулкана се стича нагорещена лава и пада вулканична пепел към района, който бе опустошен при смъртоносното му изригване през 2018 година.

View of volcanic activity at the Volcan de Fuego, in Alotenango, Guatemala, 04 May 2023. The volcano is erupting with the release of ash and gases at a height of 5,500 meters above sea level. 📸 EPA / EFE / Esteban Biba #epaimages pic.twitter.com/ZKTPhorHqL

Според спасителните служби жителите на селището Панимаче са били отведени в подслони извън района.

Агенцията за борба с бедствията на Гватемала съобщи, че вулканът е изхвърлил облаци пепел, които могат да засегнат до 100 000 местни жители в близките населени места.

Огненият вулкан с височина около 3 763 метра е един от най-активните в Централна Америка. При изригването му през 2018 г. загинаха 194 души, а други 234 се водят за безследно изчезнали.

