Като близначки: Кейт Мидълтън и Иванка Тръмп с еднакви рокли (СНИМКИ)

К ейт Мидълтън окуражаваше принц Уилям на благотворителен поло мач в Уиндзор, докато носеше лятна синя шарена рокля, а се оказва, че флоралната ѝ рокля някога е била носена от Иванка Тръмп.

41-годишната принцеса на Уелс дебютира с нова рокля от един от най-популярните марки в момента, като носеше същия стил, който Иванка Тръпм носеше на събитие от кампанията през 2020 г.

Kate Middleton twins with Ivanka Trump again in blue Beulah dress at polo match https://t.co/Blq6wRO3uT pic.twitter.com/IloJTqKQhn

Кралската особа изглеждаше елегантна в роклята с бухнали ръкави и бял флорален десен, докато пристигаше в Guards Polo Club със съпруга си принц Уилям, 41 г., който играеше в мача.

Мидълтън съчета роклята си както със стари, така и с нови аксесоари, дебютирайки с чифт слънчеви очила и кафяви обувки, заедно с по-стари чанта, гривна и обеци.

Kate Middleton wore a $700 dress previously seen on Ivanka Trump — and it's not the first time they've worn the same outfit https://t.co/OsTHEEoaic