Спортен шик! Кейт Мидълтън зашеметяваща на корта с Роджър Федерер

П ринцесата на Уелс изглеждаше като спортна звезда, докато играеше срещу Роджър Федерер в спортно облекло.

41-годишната кралска особа се появи в ново видео с 41-годишния шампион по тенис, за каузата за подпомагане работата на момчетата и момичетата за топки на предстоящия турнир.

За мача им на корт номер 3, където Роджър спечели първия си мач, Кейт избра да облече някои от марковите спортни облекла на "Уимбълдън".

Принцесата избра поло без ръкави, на което беше изобразено логото на Уимбълдън. Лекият топ - който е изработен от рециклирани бутилки - има и детайл с копчета и цветовете на шампионата по шевовете.

Докато се упражняваше на корта, кралската особа - която от 2016 г. е патрон на All England Lawn Tennis Club - носеше чифт маратонки от съвместната колекция "Jet Mach" на Wimbledon. Кейт беше вързала дългата си коса на висока конска опашка.

През 2017 г. Кейт връчи на Роджър трофея от Уимбълдън, след като швейцарската звезда победи Марин Чилич в директен сет.

Във видеозапис от срещата им, запалената тенисистка Кейт заяви: "Уимбълдън е известен с невероятно професионалните си момчета и момичета с топки. Невероятно е да видиш колко много работа е необходима зад кулисите". След това тя каза: "Много ми е приятно да те видя, Роджър", преди да излезе на корта за мача.

След като преодоля удара на 41-годишния Роджър, който се оттегли от спорта миналата година, Кейт потупа празнично по рамото партньора си на двойки Джоел Ебоуе, треньор в инициативата "Уимбълдън джуниър тенис", която дава безплатни уроци на местни деца.

По време на посещението си по-рано този месец ВИП гостите се присъединиха и към тренировките на момчетата и момичетата с топки за тазгодишния турнир.

Но въпреки че започва кариерата си като 12-годишно момче с топка в Базел през 1993 г., на Федерер му е необходимо известно време, за да се върне в ритъма на нещата.

Докато топките за тенис отскачаха в краката му, звездата, чието състояние се оценява на 430 млн. паунда, попита: "Аз ли трябваше да ги вдигам?"

Roger Federer & Kate Middleton : Full Video.



8 time Wimbledon Champion Maestro Roger Federer plays tennis with Kate on Court No.3 at The All England Lawn Tennis Club (AELTC).

A peek into the Wimby Ball Kids’ Training Program.

Shot June 8th, 2023.

Video released June 24th.… pic.twitter.com/WnkF1rdLYh