„Катастрофални щети": Учени предупреждават, че ураганите стават все по-силни

И зменението на климата е увеличило силата на атлантическите урагани средно с 29 км в час през последните шест години.

По-топлите води подхранват повече бури със значително по-висока скорост на вятъра. Според проучването, публикувано в списание Environmental Research, между 2019 и 2023 г. 40 урагана ще се сблъскат с увеличение на скоростта на вятъра, което ще ги издигне с поне една категория по скалата на Сафир-Симпсън за интензивност на ураганите.

Три урагана, включително Рафаел този месец, са имали значително увеличение на скоростта, причинено от изменението на климата, което ги е издигнало с две категории.

Според Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA) ураган от категория 5, най-тежкият по скалата, нанася повече от 400 пъти по-големи щети от ураган от категория 1.

„Знаем, че интензивността на тези бури причинява много повече катастрофални щети като цяло. Щетите се увеличават с интензивността“, казва Даниел Гифорд, климатолог в Climate Central и водещ автор на проучването.

Как по-топлите океани подхранват ураганите

Това проучване се фокусира върху тенденциите при бурите през последните шест години и включва данни за ураганите през 2024 г., които показват повишена скорост на вятъра, дължаща се на изменението на климата.

Изследователите са установили, че два урагана от категория 5 през тази година не биха достигнали такава интензивност, ако нямаше затопляне, предизвикано от човека.

Ураганите черпят енергия от топлите води. Когато водните пари се кондензират в дъждовни капки в ядрото на урагана, се отделя латентна топлина, която подхранва възходящото движение на въздуха. Колкото по-топла е водата, толкова повече пара се образува, създавайки повече топлина и поддържайки енергията на бурята.

A recent study shows human-caused #climatechange has made Atlantic hurricanes about 18 mph stronger in the last six years: https://t.co/h7fqtAsUdT



For most storms, the added impact from warmer oceans made the storms spike an entire hurricane category.