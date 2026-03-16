Изрязана рокля и 200 карата диаманти, но без „Оскар“: Кайли Дженър и Тимъти Шаламе

В земете пример от Кайли Дженър: ако роклята ти пасва като ръкавица, просто я повтори във всеки цвят. Макар че в нощта на „Оскар“-ите всички погледи бяха насочени към Тимъти Шаламе, неговата приятелка също успя да привлече вниманието.

Малко преди червения килим, Дженър сподели предварителен поглед към визията си в Instagram, като написа „jessica who?“ - намигване към съблазнителния анимационен персонаж Джесика Рабит.

Червената рокля с пайети на Дженър от Schiaparelli прилягаше като ръкавица, с дълбоко деколте и изрязан елемент тип „ключалка“, който осигуряваше перфектния фон за масивното ѝ диамантено колие от Лорейн Шварц.

Тя добави и чифт висящи обеци, както и огромен пръстен за кутрето. Общо взето, магнатът в сферата на грима беше обсипана с повече от 200 карата диаманти за най-голямата вечер в Холивуд.

Що се отнася до роклята, това всъщност беше вторият път, в който тя носи този модел – тя се появи със същата рокля в телесен цвят още през септември 2023 г.

Самият Тимъти Шаламе мина по червения килим, без Дженър, малко преди началото на церемонията, облечен изцяло в бяло от Givenchy. Неговата визия включваше двуреден костюм, съответстваща риза с копчета, вратовръзка и дори бели обувки, допълвайки поредицата от вдъхновени от винтидж стил визии на Givenchy, които той напоследък носи.

Това беше огромна вечер за Шаламе, който беше номиниран за най-добър актьор за ролята си на Марти Маузър във филма за пинг-понг Marty Supreme.

Той влезе в историята с тази номинация, получавайки трета номинация в най-голямата категория. Той е най-младият актьор, постигнал това след Марлон Брандо, който навършва 30 години само два месеца след „Оскар“-те през1954 г.

Шаламе обаче отново се размина с най-голямата награда в света на киното, след като ценната статуетка се озова в ръцете на Майкъл Б. Джордан.