Отбелязваме Деня на труда: История, традиции и значение

От протестите в Чикаго през 1886 г. до съвременното му отбелязване – как празникът се утвърждава в света и в България

1 май 2026, 07:25
150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата

150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата
Актьорът Ники Станоев си тръгна от Hell’s Kitchen

Актьорът Ники Станоев си тръгна от Hell’s Kitchen
Весела Бабинова: Да пея на живо за мен е абсолютен ужас!

Весела Бабинова: Да пея на живо за мен е абсолютен ужас!
Блясък и литература: Кралица Камила събра Сара Джесика Паркър и Ана Уинтур в Ню Йорк

Блясък и литература: Кралица Камила събра Сара Джесика Паркър и Ана Уинтур в Ню Йорк
„Тя чисто и просто го мрази“: Неловкият гаф на Тръмп с Мелания на вечерята с Чарлз III

„Тя чисто и просто го мрази“: Неловкият гаф на Тръмп с Мелания на вечерята с Чарлз III
Цветомир от Hell’s Kitchen: Изолацията беше като мини казарма! (ВИДЕО)

Цветомир от Hell’s Kitchen: Изолацията беше като мини казарма! (ВИДЕО)
Мелания Тръмп изуми с рекордно скъпа рокля в Белия дом за $80 000

Мелания Тръмп изуми с рекордно скъпа рокля в Белия дом за $80 000
Чикагото след Hell’s Kitchen: Стигнах лимита си на познания в Кухнята! (ВИДЕО)

Чикагото след Hell’s Kitchen: Стигнах лимита си на познания в Кухнята! (ВИДЕО)

В сяка година на 1 май в десетки държави по света се отбелязва Деня на труда – ден, посветен на социалните и икономическите постижения на работещите хора, както и на борбата за по-добри условия на труд и справедливо заплащане.

  • Исторически произход

Историята на празника се свързва с международното социалистическо движение през XIX век и работническите протести за зачитане на основни социални права. Началото се поставя на 1 май 1886 г. в САЩ, когато профсъюзите организират мащабна национална стачка с участието на над 300 000 работници, настояващи за въвеждането на осемчасов работен ден.

Събитията в Чикаго придобиват особено значение. След няколкодневни протести полицията и частни охранители разпръсват демонстрантите, при което има ранени и загинали. На 4 май, по време на протест срещу полицейското насилие, е хвърлена бомба сред органите на реда, което води до нови жертви. Последвалите съдебни процеси завършват с осъждането и екзекуцията на група анархисти, които по-късно са оправдани посмъртно. Тези събития остават в историята като Хеймаркетски бунт.

През 1889 г. Втори интернационал, на свой конгрес в Париж, призовава за организиране на международни демонстрации в знак на солидарност с американските работници. По-късно, през 1904 г., международна социалистическа конференция в Амстердам отправя призив към всички работнически организации да отбелязват 1 май чрез демонстрации и стачки в подкрепа на осемчасовия работен ден, правата на работниците и мира.

  • Отбелязване в България

Първи май е един от официалните празници в България и официален почивен ден. Първият опит за честване у нас е направен през 1890 г. от Топографското дружество.

През 1939 г. 1 май е обявен за официален празник, а от 1945 г. държавната власт започва да го отбелязва ежегодно с организирани прояви. В периода на социализма празникът се свързва с масови манифестации и публични чествания.

След промените през 1989 г. и края на Краят на комунистическия режим в България, Денят на труда остава официален и неработен ден, но държавата не организира централизирани масови събития, както в предходния период. Отбелязването му придобива по-разнообразни форми, включително инициативи на синдикални и обществени организации.

  • Значение на празника днес

Денят на труда продължава да бъде символ на стремежа към защита на трудовите права и социалната справедливост. Сред основните теми, които се поставят на тази дата, са:

- правото на справедливо възнаграждение;
- безопасни и здравословни условия на труд;
- социална защита;
- баланс между професионалния и личния живот.

В условията на съвременната икономика празникът остава повод за обществено внимание към предизвикателствата пред пазара на труда, включително дигитализацията и новите форми на заетост.

  • Международен контекст

1 май се отбелязва като официален празник в редица страни в Европа, Азия и Латинска Америка. Макар в някои държави като САЩ и Канада Денят на труда да се чества на различна дата, историческата връзка със събитията от 1886 г. остава ключова за международното значение на празника.

Денят на труда съчетава историческа памет и съвременна значимост, като отразява развитието на трудовите права и продължаващите усилия за тяхното утвърждаване в глобален мащаб.

Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето

Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето

1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт

1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт

Отбелязваме Деня на труда: История, традиции и значение

Отбелязваме Деня на труда: История, традиции и значение

Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака

Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Yangwang U9 Extreme разби и последния мит за китайските хиперколи

Yangwang U9 Extreme разби и последния мит за китайските хиперколи

carmarket.bg
1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт
Ексклузивно

1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт

Преди 1 час
Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака
Ексклузивно

Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака

Преди 56 минути
Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето
Ексклузивно

Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето

Преди 1 час
150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата
Ексклузивно

150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата

Преди 1 час
Кой празнува имен ден днес

Кой празнува имен ден днес

Любопитно Преди 26 минути

На 1 май почитаме паметта на свети пророк Йеремия и на преподобномъченик Акакий Серски

Пожар след украински удар в рафинерията в руския черноморски град Туапсе

Нова украинска атака с дрон предизвика пожар в Туапсе

Свят Преди 36 минути

Това е четвъртата подобна атака през последната седмица срещу стратегически обекти в района

Първи полет от САЩ от седем години кацна в Каракас

Първи полет от САЩ от седем години кацна в Каракас

Свят Преди 10 часа

Пезешкиан: САЩ продължават войната с Иран

Пезешкиан: САЩ продължават войната с Иран

Свят Преди 11 часа

Пезешкиан: Продължаването на този потиснически подход е неприемливо

Конгресът на САЩ сложи край на рекордната финансова блокада на Белия дом

Конгресът на САЩ сложи край на рекордната финансова блокада на Белия дом

Свят Преди 11 часа

Камарата на представителите прие мярката, вече одобрена от Сената

<p>Тръмп: Кралят ме накара да направя нещо, което никой друг не успя</p>

Тръмп за Чарлз III: Най-страхотният от всички крале

Свят Преди 12 часа

Кралят и кралицата посетиха днес военното гробище в Арлингтън край Вашингтон

Песков: Спираме огъня на 9 май едностранно

Песков: Спираме огъня на 9 май едностранно

Свят Преди 12 часа

Песков: Това е решение на главата на руската държава и то ще бъде изпълнено

150 години от Априлското въстание: Кулминацията на тържествата е в Копривщица

150 години от Априлското въстание: Кулминацията на тържествата е в Копривщица

България Преди 12 часа

Тази вечер ще се проведе тържествена заря-проверка

Почина художникът Георг Базелиц

Почина художникът Георг Базелиц

Свят Преди 13 часа

Базелиц е сред най-значимите фигури в следвоенното европейско изкуство

Проф. Брус Фейн: Тръмп е като Наполеон преди Ватерло

Проф. Брус Фейн: Тръмп е като Наполеон преди Ватерло

Свят Преди 13 часа

Той предупреди, че САЩ се отдалечават от първоначалната идея за Америка като държава на принципи

ГЕРБ-СДС внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг

ГЕРБ-СДС внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг

България Преди 14 часа

Предлаганите мерки са част от по-широка визия за повишаване на финансовата грамотност

Северна Македония отново постави условия на България

Северна Македония отново постави условия на България

Свят Преди 14 часа

Властите в Скопие ще търсят диалог с новото правителство в България

Учени откриха истинската граница на Млечния път

Учени откриха истинската граница на Млечния път

Любопитно Преди 15 часа

Това откритие помага на учените да разберат по-добре как галактиката ни се е развивала и еволюирала в продължение на милиарди години

Човек загина при катастрофа на пътя Русе - Велико Търново

Човек загина при катастрофа на пътя Русе - Велико Търново

България Преди 15 часа

Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут, през село Ресен

Снимката е илюстративна

Обекти с „нечовешки произход“: Конгресмен обещава разкрития за НЛО

Свят Преди 15 часа

Луна, републиканка от Флорида, която оглавява специалната група към Комисията по надзор към Камарата на представителите за разсекретяване на федерални тайни, е сред най-активните законодатели, изискващи по-голяма прозрачност от Министерството на отбраната относно необяснимите въздушни срещи

Скок на инфлацията в България, отчете "Евростат"

Скок на инфлацията в България, отчете "Евростат"

България Преди 15 часа

България има най-високата инфлация от всички държави в еврозоната

