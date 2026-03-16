Трети „Оскар“ за Шон Пен, Ейми Мадиган: „Този път взех златното момче“

В етеранът от Холивуд Шон Пен спечели „Оскар“ за най-добър поддържащ актьор за ролята си на офицер от американската армия в политическия трилър „Битка след битка“, предаде агенция Ройтерс.

Шейсет и пет годишният Пен влиза в образа на полковник Стивън Локджоу – американски националист, влюбен в чернокожата Перфидия, която членува в крайнолява групировка. Въпреки любовта си към Перфидия, Локджоу мрази всичко, което тя отстоява.

Той „напрегна мускули, стисна зъби и изръмжа репликите си, но по някакъв начин успя да намери баланса между истината и карикатурата“, пише филмовият критик Брайън Талерико.

Пен е носител на „Оскар“ за най-добър актьор за ролите си в „Реката на тайните“ през 2004 г. и „Милк“ през 2009 г. Той е приятел с режисьора на „Битка след битка“ Пол Томас Андерсън още от 90-те години, но е работил с него само в още един филм – „Лакрицова пица“.

Останалите номинирани за поддържаща мъжка роля тази година бяха Бенисио дел Торо, също за „Битка след битка“, Джейкъб Елорди за „Франкенщайн“, Делрой Линдо за „Грешници“, и Стелан Скарсгард за „Сантиментална стойност“.

При дамите Ейми Мадиган спечели „Оскар“ за най-добра поддържаща актриса за ролята си на вещица във филма на ужасите „Оръжия“. 75-годишната Мадиган е била номинирана за „Оскар“ и през 1985 г. за ролята си във филма „Два пъти в живота“.

В „Оръжия“ тя играе леля Гладис – вещица, която се облича ексцентрично и около нея има подозрения, че е замесена в изчезването 17 деца от начално училище.

Когато излезе на сцената, Мадиган беше запитана как усеща разликата между тази номинация за „Оскар“ и първата, обявена преди 40 години за ролята ѝ в „Два пъти в живота“. Тя вдигна статуетката и заяви: „Разликата е, че този път получих златното момче“.

Другите филми, с които е известна Мадиган, са „Чичо Бък“, „Поле на мечтите“ и „Огнени улици“. Тя е омъжена за актьора Ед Харис от 1983 г.

Останалите номинирани за поддържаща женска роля бяха Ел Фанинг за „Сантиментална стойност“, Инга Ибсдотер Лилеас, също за „Сантиментална стойност“, Вунми Мосаку за „Грешници“ и Теяна Тейлър за „Битка след битка“.