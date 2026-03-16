Ефектът „уау“ на "Оскарите": Гуинет Полтроу се завърна с дръзка рокля, със скрита изненада

Г уинет Полтроу доказа, че все още владее до съвършенство червения килим на наградите „Оскар“. 53-годишната звезда от „Върховният Марти“ ("Върховният Марти") се появи на церемонията през 2026 г., облечена в копринена рокля Giorgio Armani Privé в цвят слонова кост. Моделът без презрамки демонстрира много повече плът, отколкото изглежда на пръв поглед.

Докато отпред дизайнът излъчва класическата елегантност на Стария Холивуд, профилът на актрисата разкри драматични високи цепки, под които се криеха блестящи прозрачни панталони. Тя допълни визията си с ослепително колие от платина и 18-каратово жълто злато на Tiffany & Co. (което, за разлика от аксесоарите на героинята ѝ в "Върховният Марти", е съвсем истинско бижу).

Gwyneth Paltrow's surprisingly racy Oscars 2026 dress is slit all the way up the sides

Основателката на лайфстайл империята Goop добави още блясък от Tiffany към аутфита си: платинени пръстени и обеци с диаманти, тежащи съответно над 4 и 8 карата.

Въпреки че Полтроу няма лична номинация тази година, тя бе сред звездните водещи, които връчваха статуетка по време на бляскавата церемония. Лентата "Върховният Марти" се бореше за призове в девет категории, включително за „Най-добър филм“. Междувременно колегата ѝ Тимъти Шаламе (който също заложи на изцяло бяла визия) е номиниран за „Най-добър актьор“, а Джош Сафди е сред претендентите за режисура, сценарий и монтаж. Нейната героиня в биографичната драма за света на пинг-понга – холивудската звезда Кей Стоун – със сигурност би одобрила избора ѝ за вечерта.

Пред Page Six Style гримьорката Кира Панченко разказа за един „уязвим“ момент на Полтроу във филма, в който тя се появява напълно естествена. Панченко разкри, че в сцената след душ актрисата не носи нищо друго върху лицето си освен хидратираща козметика.

Тази вечер беляза важно завръщане за Полтроу, тъй като тя стъпва на „Оскарите“ за първи път от близо десетилетие. Последната ѝ поява беше през 2015 г., когато облече розова рокля с едно рамо на Ralph & Russo – същата, която в момента е обявена на търг за нейните почитатели.

По-рано тази година, на наградите на Гилдията на актьорите (SAG Awards 2026), тя отново впечатли модните критици с дръзка прозрачна дантелена рокля на Givenchy, съчетана с тюркоазени обеци Belperron от 30-те години на миналия век. Миналия месец, по време на Международния филмов фестивал в Санта Барбара, Полтроу демонстрира перфектна фигура в розов комплект на Prada, който напомни за най-култовата ѝ визия: розовата рокля на Ralph Lauren, с която спечели „Оскар“ през 1999 г.

Нищо чудно и днешният ѝ тоалет също да влезе в историята.